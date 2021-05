Vijf veteranen over hun oorlog: 'De kogels donderden in je post'

Vijf veteranen vertellen het verhaal van hun uitzending.

Brigitte Cock (51) uit Meedhuizen

Brigitte Cock groeide op in Den Helder en ging net als haar vader en broer bij de marine. Toen ze 20 jaar was, ging ze naar de Golfoorlog (1990/1991) om zeemijnen te ruimen.

'Op het moment van afscheid nemen van mijn moeder had ik wel zoiets van: oké, dit kan de laatste keer zijn dat ik je zie. Maar daar wilde ik ook niet teveel over nadenken.'

Klaas Cock (58) uit Meedhuizen

Klaas Cock ging op zijn zeventiende als blauwhelm naar Libanon. Samen met drie andere militairen moest hij waarnemen en rapporteren wat er in het gebied gebeurde. Hij zat midden tussen de bommen de kogels. Lang na zijn uitzending krijgt hij een relatie met Brigitte en gaan ze samen wonen in Meedhuizen.

Ik zei: no way! Samen uit, samen thuis Klaas Cock

'Ik ben van het dak afgedonderd en heb mijn armen gebroken. Toen moest ik naar Koeweit toe en zeiden ze: dit is je ticket naar Nederland. Ik zei: no way! Samen uit, samen thuis.'

Jaap Mulder (58) uit Beerta

Jacob Mulder reist in 1980 af naar Libanon. De Beertster is op dat moment, net zoals Klaas Cock, zeventien jaar oud. Angst kent hij niet.

‘Mijn ouders, broertjes en zusjes vonden het allemaal heel spannend, maar ik had er geen moeite mee. De tijd kon me niet snel genoeg gaan.’

Hilko Feiken (49) uit Groningen

Al voor zijn achttiende weet hij wat hij wil. ‘ik wil het leger in,’ vertelt hij zijn decaan op de Winkler Prins in Veendam. Zijn ouders en de decaan vinden dat maar niks en weten hem over te halen eerst naar de MTS te gaan. Dat houdt hij een paar maanden vol om daarna alsnog het leger in te gaan.

Als er in 1995 een eind komt aan de Bosnische burgeroorlog meldt hij zich aan voor een missie om daar samen met de Explosieven Opruimingsdienst bommen, granaten en ander oorlogstuig op te ruimen.

Hilko Feiken in 2021 (Foto: RTV Noord)

Uit het plakboek van Hilko Feiken (Foto: Eigen foto)

Gea van Dijken (50) uit Hoogezand

In de Veronica-gids leest de dan 18-jarige Gea van Dijken een advertentie over werken bij defensie. Ze solliciteert en wordt korporaal bij de Medisch Geneeskundige Dienst, oftewel hospik. In 1990 breekt de eerste Golfoorlog uit. Gea meldt zich vrijwillig aan voor een missie.

'Ik kwam daar aan midden in de woestijn in Saoedi-Arabië, vlak bij de grens van Irak.’

Ik moest zorgen voor Iraakse krijgsgevangenen, die op een mijn hadden getrapt of door kogels wgeraaktaren Gea van Dijken

Ze wordt verantwoordelijk voor de zorg voor gewonde Irakese krijgsgevangenen. ‘Je moet dan denken aan mensen die op een mijn hadden getrapt of door kogels waren geraakt. Die kwamen bij ons in een tent of we haalden ze zelf op. Je zit dan echt midden in een oorlog.’

Gea van Dijken in 2021 (Foto: RTV Noord)

Gea van Dijken in Saoedi-Arabië (Foto: Eigen foto)

