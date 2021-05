In beeld: bloeiende tulpenvelden geven Noord-Groningen extra kleur

Op social media ontkwam je de afgelopen dagen niet aan foto's van bloeiende tulpenvelden in ons land. Ook in Groningen staan de tulpen er prachtig bij en dat is vermoedelijk nog tot volgend weekend het geval.

Om zo veel mogelijk mensen te laten genieten van de bloeiende tulpenvelden, zette Rotaryclub Uithuizen-Het Hogeland dit jaar vier verschillende wandelroutes van 10, 20, 30 en 40 kilometer uit, net als een fietsroute en een auto- of motorroute langs de tulpen op Het Hogeland. 'Vorig jaar moesten we de route helaas schrappen vanwege het coronavirus. Dit jaar is de route tot 7 mei te volgen', legt hij uit. 'Die route kon je een maand lang doen, zodat er een betere kans was op de spreiding van het aantal belangstellenden.'

'Bizar druk'

Henk Jansen van de Rotaryclub merkt vooral in weekenden hoe populair de route is. 'Dan is het echt bizar druk', zag hij. Jansen en de betrokken boeren zijn wel wat minder blij met de eigen regels die bezoekers van de tulpenvelden erop nahouden. 'We roepen op om de bollenvelden niet te betreden, maar aan al die foto's te zien houden mensen zich daar niet echt aan. Eén iemand maakte het echt bont: die reed gewoon met zijn auto een bietenveld in.'

Toch overheerst bij Jansen vooral de pracht en praal van de tulpenvelden. Hij vermoedt dat er nog tot volgend weekend van kan worden genoten. 'Ze zijn nu wel op hun mooist. De rode tulpenvelden zijn mijn favoriet', verklapt hij. Na volgend weekend worden de tulpen 'gekopt', zodat de tulpenbollen verder kunnen groeien.

De schoonheid van de tulpenvelden in tien foto's:

1) Tulpen onder de dijk bij Uithuizen

2) Vader en dochter tussen de tulpen bij Roodeschool

3) Paarse pracht in Oldenzijl

4) Een regenbui is niet altijd vervelend

5) Gronings goud in Oldenzijl

6) Tulp uitgelicht

7) Tulpenveld met kerkzicht

8) Aan het werk bij zonsondergang

9) Tulpenpracht bij Spijk

10) Labrador verkent tulpenveld bij Uithuizermeeden

Ook nog genieten van één van de tulpenroutes op Het Hogeland? Klik hier voor de wandeltochten, hier voor de fietstochten en hier voor de auto- en motortochten.