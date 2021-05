Autoloze Freddy in mineur na ongeluk: 'Sneu dat het uitgerekend hem overkomt'

De 67-jarige Freddy de Jonge zit in zak in as. Hij rookt graag een sigaartje, tuft in zijn 45-kilometer-autootje door de regio en groet iedereen steevast enthousiast. Maar door een ongeluk zit de verstandelijk beperkte Veendammer nu aan zijn zorginstelling gekluisterd.

Door de laagstaande zon had Freddy vorige week slecht zicht op de weg. Hij keek goed naar links, hij keek goed naar rechts, maar toch ging het bij een rotonde mis toen hij een autobestuurder andere over het hoofd zag. De altijd zo voorzichtige Freddy was daardoor voor het eerst betrokken bij een verkeersongeluk. Maar nog erger voor hem is dat de verzekering nul op het rekest gaf, omdat het ongeluk Freddy's eigen fout was. En dus zit de altijd zo vrolijke Veendammer in mineur. Vrienden springen nu voor hem in de bres.

Helemaal kapot

Eén van die vrienden is Milano Waterloo. Hij heeft een patatkraam en komt Freddy met regelmaat tegen als hij ergens op de markt staat. 'Toen ik hoorde dat de verzekering hem niet volledig kon helpen, ben ik een crowdfundingsactie gestart', legt hij uit. 'Ik heb vrienden erop geattendeerd en het op social media geplaatst. Elk vijfje of tientje draagt eraan bij dat Freddy straks weer in een autootje kan rondrijden, want de voorkant van zijn huidige auto is helemaal kapot. We gaan voor een nieuwe auto of desnoods een tweedehandsje.'

Met Freddy zelf gaat het, ondanks het ongeluk, goed. 'Hij is vooral heel erg geschrokken. En hij kan dus niet meer autorijden. Niet omdat dat niet meer mag, maar omdat-ie dus geen auto meer heeft.' Waterloo noemt het sneu dat dit uitgerekend Freddy is overkomen. 'Hij is verder beperkt in zijn doen en laten en zit sinds vorig jaar in de AOW. Hij kan daar een nieuwe auto niet van betalen.'

'Alles dat hij heeft'

Waterloo zet in eerste instantie in op zo'n zestienduizend euro om Freddy weer vrolijk door te provincie te kunnen laten rondtuffen. 'Ik vind het normaal om zo'n man te helpen, zijn autootje is alles dat hij heeft', motiveert Waterloo de actie. 'Hopelijk zien we hem snel weer rondrijden', besluit hij hoopvol.