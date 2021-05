Straf voor dronken rijder voor botsing op aanhanger met wals

De politie trof de zwaar beschadigde auto van de man aan op de N361 bij Adorp. De weg was daar vanwege werkzaamheden afgesloten. De bestuurder was nergens te bekennen. De agenten waren bang dat de bestuurder ernstig gewond was geraakt en begonnen een zoektocht.

Telefoonnummer achterhaald via kenteken

Via het kenteken werd het telefoonnummer van de eigenaar achterhaald. Een eind verderop werd een signaal gepeild van de telefoon. In de buurt daarvan werd de man even later aangetroffen. Hij bleek niet gewond. Wel roken de agenten bij hem een sterke alcohollucht.

Acht bier en een joint

Tegen de rechter zei de man dat hij op zijn werk zijn verjaardag had gevierd. Daarbij had hij acht biertjes gedronken en een joint gerookt. Hij was van de plek van het ongeval verdwenen omdat hij niet betrapt wilde worden bij rijden onder invloed.

Ook rijontzegging

De officier van justitie eiste een werkstraf van zestig uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Volgens de rechter heeft een voorwaardelijke celstraf in dit geval geen toegevoegde waarde. Wel legde hij de man een rijontzegging van twaalf maanden op, waarvan de helft voorwaardelijk.