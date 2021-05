Doneeractie nieuw hockeyveld stokt: ‘Maar we geven niet op’

‘We verwachten dat het ook niet veel meer wordt dan dit’, zegt Mark van Esveld. Hij is de initiatiefnemer van de actie.

Nieuw veld

HCW werd twee weken geleden slachtoffer van een marketingstunt van het bedrijf Hockeywerkt. Dat bedrijf had een actie in het leven geroepen. De hockeyclub die de meeste stemmen wist te verzamelen tijdens de actie zou een roze hockeyveld krijgen.

De club in Winschoten zag dat als een uitkomst, want het eigen veld is afgeschreven. De leden haalden stemmen op, wonnen en waren een paar minuten door het dolle heen nadat de uitslag bekend werd. Tot bleek dat het om een marketingstunt ging. Daardoor kreeg HCW geen nieuw veld, maar roze magneetbordjes.

Van Esveld riep daarop een doneeractie in het leven en zoals gezegd staat de teller daarvan nu op ruim 20.000 euro. ‘Wij zien dat het nu stagneert. De mensen die graag willen doneren waren er direct bij, maar daar lijkt het ook bij te blijven. Gelukkig hoeft het geld niet teruggeboekt te worden als de 300.000 euro niet gehaald wordt. Dat blijft dus bij de club.’

Hoop blijft

Voorzitter Jeroen van der Ziel: ‘Dat geld wordt hoe dan ook gebruikt voor een nieuw veld. Daarvan gaan wij niet opeens de kantine schilderen. We kunnen van dit bedrag alleen nog geen veld kopen.’

De hoop op een nieuw hockeyveld blijft, zegt hij. ‘Sommige clubs in Nederland krijgen elke twee jaar een nieuwe mat. Daarmee zouden wij enorm blij zijn. En dan ben je misschien geen drie ton kwijt, maar wellicht de helft daarvan. Dan nog is er niet genoeg, maar hopelijk willen bedrijven of wil de gemeente alsnog deels bijspringen. Er is in elk geval een hoop energie vrijgekomen om het voor elkaar te krijgen.’

Ook Van Esveld voelt die energie. De ondernemer heeft ondertussen afspraken gemaakt met de plaatselijke snoepwinkel in Winschoten. ‘Vanavond wordt de actie pas definitief, maar zij gaan snoep verkopen waarvan de opbrengst naar HWC gaat. Dat is fantastisch! Wij geven niet op.’

