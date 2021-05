Vandaag bij RTV Noord: kransleggingen en Dodenherdenking in Stad en Appingedam

De dodenherdenking bij de Martinikerk in Groningen vorig jaar (Foto: Archief RTV Noord)

De Dodenherdenking verloopt dit jaar opnieuw anders dan anders vanwege de coronacrisis. Zo mag er geen publiek bij zijn. RTV Noord is daarom overdag live bij een drietal kransleggingen in Groningen. Die zijn online te volgen via dit artikel.

De eerste kranslegging op de Noorderbegraafplaats is rechtstreeks te bekijken vanaf 10.40 uur. Om 12.35 uur is er een kranslegging bij het Stadhuis en om 15.00 uur bij het Swift monument op het Linnaeusplein. De uitzendingen van Vanaf de redactie wordt gepresenteerd door Eva Hulscher en zijn te bekijken via de app en website van RTV Noord.

Dodenherdenking Martinikerk

Dinsdagavond zenden we bovendien de Dodenherdenkingen in Groningen en Appingedam live uit via televisie, radio en onze app en website.

Burgemeester Koen Schuiling spreekt de Groningers toe vanuit de Martinikerk. Daarna zal de burgemeester samen met de Commissaris van de Koning René Paas en leden van Stichting Herdenking 4 Mei vanuit het Provinciehuis naar St. Joris monument lopen.

Daar worden net voor 20.00 uur kransen gelegd door commissaris van de koning Paas en burgemeester Schuiling.

Tijdens de twee minuten stilte om 20.00 uur schakelen we live over naar de herdenking in Appingedam, één van de laatst bevrijde plekken tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Vrijheid met een zwarte rand

Aansluitend op de herdenking zendt RTV Noord de documentaire 'Vrijheid met een Zwarte Rand' van Liefke Knol uit.

In de film vertellen Joodse overlevenden van de oorlog hoe zij de bevrijding ervaren hebben en hoe ze daarna moeizaam de draad van het leven weer opgepakt hebben. Het verdriet over zoveel vermoorde dierbaren werd weggestopt; de deur naar het verleden dichtgegooid om door te kunnen gaan. Maar de oorlog bleef altijd aanwezig, ook voor jongere generaties.

