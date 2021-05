Vogels De Beestenborg al maanden op stok: 'Je merkt de stress'

Dat de ophokplicht voor alle vogels lastig is, merken ze ook bij kinderboerderij De Beestenborg in Stad. 'Het is zo sneu voor de beesten dat ze opgesloten zitten, ze horen rond te scharrelen', zegt Frits Terpstra van de kinderboerderij. Hij vreest dat de dieren ook nog wel even binnen moeten blijven. 'Het einde is nog niet in zicht.'

Annelies Hansma van de kinderboerderij merkt dat het ophokken bij het ene dier meer stress brengt, dan bij het andere dier. Ze ziet ze lawaai en rommel maken. Ook pikken ze naar elkaar. Toch zijn er vooral een paar kippen die er het ergst aan toe zijn. 'Sommige maken zich niet meer schoon. Ze worden steeds viezer. Soms wassen wij ze wel, maar binnen een dag zitten ze weer onder de viezigheid.'

Frits Terpstra en Annelies Hansma bij de ganzen (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Ook voor de medewerkers van de kinderboerderij is het geen prettige tijd. 'Maar het zal voor ons wel moeten, zolang de ophokplicht geldt moeten ze binnen blijven', zegt Terpstra. 'We houden ze binnen zolang het nodig is.'

Het is nog niet bekend wanneer de ophokplicht weer verdwijnt. 'Je kan alleen hopen dat het zo snel mogelijk weer over is', aldus Terpstra.

Lees ook:

- Zorgen over nieuwe uitbraak bij kippenboer die getroffen werd door vogelgriep

- Vogelgriep rukt op in Groningen 'en je kunt er niets tegen doen'