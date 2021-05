Blijdschap in oude theater De Molenberg: sloop opnieuw uitgesteld

'Dit is geweldig nieuws. Dat scheelt zoveel werk.' Directeur Daniel Wever van De Molenberg in Delfzijl steekt zijn blijdschap over het hernieuwde uitstel van de sloop van het oude theater niet onder stoelen of banken.

De oude Molenberg moet plaats gaan maken voor een fonkelnieuw cultureel centrum. Het oude theater zou daarom komende zomer gesloopt worden. Maar dat is door allerlei beslommeringen uitgesteld tot begin volgend jaar.

Niet verhuizen

In samenspraak met de gemeente Delfzijl heeft Wever besloten de sloop uit te stellen tot 1 april 2022. 'Nu kunnen we het komende theaterseizoen helemaal afmaken in de oude Molenberg en hoeven we niet te verhuizen naar de Eemsdeltahal (evenementenhal aan de haven, red.).'

Voor Wever scheelt dat een heel hoop hoofdbrekens over het schuiven met programma's en artiesten. De Eemsdeltahal blijft nog wel in beeld voor het seizoen 2022-2023 als de sloop.

Voor Delfsail

'Maar daar ga ik in juni overleg over voeren hoe we dat verder gaan doen. Een ding is zeker: ik hoef nu maar anderhalf theaterseizoen te overbruggen in plaats van de oorspronkelijke 2,5 jaar. En dat scheelt een hoop werk, maar is ook een stuk goedkoper.'

De bouw van het nieuwe cultureel centrum, waar behalve een theater ook plaats is voor het IVAK en de bibliotheek, loopt geen vertraging op. In de zomer van 2024, nog voor Delfsail, moet de nieuwe Molenberg klaar zijn.

