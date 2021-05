Stel stukje Groningse natuur veilig met een cadeau aan Peter de Haan

'Het was een heel bijzondere verjaardag, want vroeger dacht je dat 65 jaar oud was maar als je het zelf wordt dan valt het allemaal wel mee', aldus de jarige.

De Haan gaat er in zijn vrije tijd graag op uit om grutto te spotten met zijn verrekijker. Maar vogels zoals de grutto, patrijzen, veldleeuweriken en verdwijnen verdwijnen steeds meer uit ons landschap. 'Nu bleek ineens dat ik een donatie heb gedaan voor de grutto aan het Groninger Landschap', zegt De Haan. 'Ik ben heel blij met dit cadeau.'

'Als het maar lekker veel is'

Via het Groninger Natuurfonds, een nieuw fonds waarmee Het Groninger Landschap meer natuur in Groningen kan veiligstellen, is het mogelijk om De Haan en de Groningse natuur een vierkante meter cadeau te doen. Allemaal met als doel om ervoor te zorgen dat vogels als de grutto voor ons landschap behouden blijven. Voor 7,50 euro doneer je een vierkante meter natuur. 'Ik heb geen idee hoeveel er via mij gedoneerd is, maar veel mensen zeggen nu dat ze gaan bijdragen. Het doet er ook niet toe hoeveel er via mij komt, als het maar in totaal lekker veel is.'

Op maandag 3 mei stond de teller op 152.903 euro, wat neerkomt op ruim 20.000 vierkante meter natuur. Doneren kan hier.

Nog een speciaal cadeau

Naast de donatie aan het Groninger Landschap kreeg hij ook van zijn zoon een bijzonder cadeau. 'De kinderen kwamen langs en kreeg ik ineens een verrassing van mijn zoon.' Zijn zoon had speciaal voor zijn vader een lied gezongen. 'Ja, Peter 65 en de grutto!' Het nummer van zoon Wietse is te beluiteren via de Pé en Rinus-website.