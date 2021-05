Bijna kwart garnalenvissers heeft belangstelling voor uitkoopregeling

De opkoopregeling is door het Waddenfonds in het leven geroepen zodat delen van de Waddenzee kunnen worden gesloten voor de garnalenvisserij. Volgens het Waddenfonds krijgt het bodemleven van de Waddenzee zo meer kans zich te herstellen. Daarnaast ontstaat er door de opkoopregeling meer perspectief voor garnalenvissers die blijven vissen in de in de delen van de Waddenzee waar dat nog wél mag.

Langs de hele kust

'De garnalenvissers die zich gemeld komen uit diverse havens langs de waddenkust', zegt woordvoerder Geert Boesjes van het Waddenfonds. 'Het zijn vissers uit Den Helder en Den Oever, maar ook uit Lauwersoog en Zoutkamp.

10 miljoen euro

In totaal is er 10 miljoen euro beschikbaar voor de opkoopregeling. Garnalenvissers kunnen, afhankelijk van het vermogen van hun kotter, maximaal 650.000 euro ontvangen als ze hun vergunning inleveren. De vergunningen van de negentien vissers die zich nu gemeld hebben, hebben een totale waarde van 10,3 miljoen euro. In totaal zijn er op dit moment 89 vergunningen in omloop. De komende maand wordt bekeken welke vissers in aanmerking komen voor de opkoopregeling.

Die regeling moet er toe leiden dat ruim 11 procent van de visgronden voor garnalen in de Waddenzee wordt gesloten. Omgerekend gaat het om een gebied van 9300 hectare.

