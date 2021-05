Honderden dode vogels gevonden: 'Zo extreem hebben we het nog niet meegemaakt'

Achter de Schermdijk aan de Dollard was vanmorgen een ongedierte bestrijdingsbedrijf bezig de kadavers bij de kustlijn te ruimen. 'Met twee man sterk struinen we het gebied af. Sommige beesten zijn nog half levend, daarvan weet je dat je ze morgen kunt ruimen', zegt Kees van 't Westeinde die ingehuurd is voor het ruimen.

Uit lijden verlossen mag niet

Vooral veel brandganzen lijden aan de dodelijke vogelziekte. 'Maar omdat ze tot de beschermde diersoorten behoren, mag je ze niet vroegtijdig uit hun lijden verlossen', zegt Van 't Westeinde. 'Dat is zielig, je ziet dat ze doodgaan, maar je mag niets doen omdat ze beschermd zijn. Dan komen we een dag later terug en dan kunnen we ze alsnog ruimen.'

Extremer dan ooit

Bij Groninger Seaports de eigenaar van de meeste gronden in het gebied hebben zoiets als dit nog niet eerder meegemaakt: 'Elk jaar is er wel een vogelgriepuitbraak', weet inspecteur René Meinders van Seaports. 'Maar zo extreem als nu hebben we het nog niet meegemaakt. Honderden vogels zijn er al opgeruimd.' Vandaag wordt er bij de dijk rond de Dollard geruimd, morgen in de Eemshaven en daarna weer Delfzijl. 'Volgens Seaports kan het nog wel een maand duren voordat alle vogels zijn opgeruimd.'

Lees ook:

- Vogels De Beestenborg al maanden op stok: 'Je merkt de stress'

- Vogelgriep rukt op in Groningen 'en je kunt er niets tegen doen'