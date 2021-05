Kleedkamer Noord #24 zonder Niiwino: 'Negeren Kim Polling is emotiemanagement'

Vaste presentator Niiwino Geertsema is er dit keer niet en wordt vervangen door Martijn Folkers. In deze podcast blikt clubwatcher Karel-Jan Buurke terug op de uitschakeling van Donar in de beker, bellen we met Jef de Vries over de bekerwinst van BAL Weert en feliciteren we het basketbaltalent Iris Vennema met haar uitverkiezing voor 'Rookie of the Year'.

Ook werden er vorige week verschillende sportliefhebbers Koninklijk Onderscheiden. Erelid Bert ten Hoff van vv Musselkanaal kreeg het lintje opgespeld en vertelt hoe dat tot stand kwam.

Verder:

-Henk Elderman: ‘HSC moet niet hoger spelen dan de tweede klasse.’

-Karel-Jan Buurke: ‘Dat Kim Polling niet naar de Spelen mag is emotiemanagement.’

-Bekerwinnaar Jef de Vries: ‘We hebben het zeker even gevierd.’

-Basketbalster Iris Vennema: ‘Ik doe het natuurlijk niet alleen.’

-Erelid Bert ten Hoff (vv Musselkanaal): ‘Ik moest mijn verslag onderbreken en mijn familie van het veld halen…’

Karel-Jan Buurke, Martijn Folkers en Henk Elderman (Foto: RTV Noord)

Beluister Kleedkamer Noord #24 hier:

Podcasts bij RTV Noord

Deze Kleedkamer Noord (en de vorigen) zijn te beluisteren via Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts. Check rtvnoord.nl/podcasts/kleedkamer-noord om te volgen of abonneren via je favoriete podcastapp. Ook wordt de nieuwste aflevering elke week gepubliceerd in de RTV Noord-app en op de sportpagina van rtvnoord.nl.

Naast Kleedkamer Noord heeft RTV Noord ook de FC Groningen-podcast De Koffiecorner (Spotify, Google Podcast en Apple Podcast), Credo, het leven van Ede Staal (Spotify en Apple Podcast) en de politieke podcast Voorwaarts Voorwaarts. (Spotify)

Uiteraard kun je ook altijd naar www.rtvnoord.nl/podcast gaan om onze podcasts te beluisteren.