Jef de Vries viert hele nacht feest na sprookje in bekertoernooi

‘Echt ongelooflijk. Ik denk dat niemand dit had verwacht. Als je vorige week had gezegd: BAL wint de beker. Dan was je voor gek verklaard. Het is echt een sprookje. Voorafgaand aan de finale moest het eerst nog bezinken dat we überhaupt in de finale terecht waren gekomen, en daarna het feest. Ja, echt geweldig’, zo reageert de 20-jarige geboren en getogen Groninger Jef de Vries, die vorig seizoen nog voor Donar speelde.

‘Dit is uniek, want we hebben natuurlijk sowieso allemaal ontzettend jonge jongens. Er is wel een aantal dat jeugdkampioenschappen heeft meegemaakt, maar zoiets als dit, dat is natuurlijk tien keer zo groot’, voegt hij toe.’

Jef de Vries op de schouders om het netje af te knippen (Foto: Tessa van Gameren)

‘Tot zes uur doorgegaan’

Echt brak is hij de dag daarna niet, maar hij heeft de winst wel degelijk goed gevierd, zo laat hij maandag weten in de wekelijkse podcast van RTV Noord, Kleedkamer Noord. ‘Ik ben tot misschien wel zes uur doorgegaan vannacht. Maar ik heb nog water gedronken voor het slapen en ik heb net even gedoucht. Dat is mijn vaste trucje, en dan komt het allemaal wel weer goed’, aldus De Vries, die nog iets meer vertelt over het feest na afloop.

'Champagne-douche'

‘We hadden na de wedstrijd de coach al even onder de douche gezet met champagne, dus dat was wel een leuk momentje. Er is ook een fles in duizend stukjes gegaan. We zijn daarna nog gehuldigd bij de sporthal, toen we terugkwamen in Weert. En vervolgens zijn we naar huis gegaan en hebben we met het team nog een feestje gebouwd. We wonen hier voor het grootste gedeelte met elkaar in één gebouw op een soort campus, dus dat was supermooi.’

Jef de Vries toont de beker met het netje om zijn nek (Foto: Tessa van Gameren)

Knotsgek toernooi

De Vries beleefde een knotsgek bekertoernooi, dat dit jaar in een week werd afgewerkt onder de naam DBL Cup. Zo versloeg BAL in de kwartfinale koploper ZZ Leiden (90-87) en in de halve finale werd afgerekend met de nummer vijf, Feyenoord uit Rotterdam (84-79). Ook tegenstander Yoast United, de nummer zeven van de ranglijst, zette een waanzinnige prestatie neer door in de kwartfinale verrassend genoeg Donar (97-91) te verslaan. Vervolgens werd er gewonnen van de regerend landskampioen, Landstede Hammers uit Zwolle (110-99). Austin Luke was namens Yoast United in die wedstrijd goed voor maar liefst 52 punten, waaronder tien driepunters. De ploeg uit Bemmel was in de finale vervolgens ook favoriet.

'Wedstrijd van het jaar'

‘We hebben ons voor de wedstrijd tegen Leiden opgeladen met het idee: Dit is echt de wedstrijd van het jaar. We waren aanvallend echt op onze top. Tegen Feyenoord was het wel lastiger om door de verdediging te komen’, aldus De Vries, die met zijn team in de finale een duidelijk doelwit had. ‘Luke heeft de afgelopen twee wedstrijden de hele aanval gedragen bij Yoast, en dat hebben we er in de finale redelijk uit weten te halen. Ik denk dat dat wel goed heeft uitgepakt.’

De Vries speelt dit seizoen vaak tussen de tien en twintig minuten per wedstrijd bij de ploeg uit Limburg. In de finale deed de spelverdeler een kleine twaalf minuten mee en was hij goed voor zeven punten, een rebound en twee assists. ‘Ik weet dat ik ongeveer rond de twaalf minuten ga spelen, dus ik weet dat ik echt vol kan pushen. Ook tegen een spelverdeler die er wel een hele wedstrijd in staat, om hem even vermoeid te maken. En ik moet ervoor zorgen dat ik goede schoten creëer in de aanval. Dat pakte supergoed uit.’

Jef de Vries (midden) met zijn medaille en de beker (Foto: Tessa van Gameren)

Jef toont medaille aan vader, ofwel 'mister Donar'

Opmerkelijk detail is dat Jef de Vries de zoon is van Martin de Vries, huidig bestuurslid technische zaken van Donar, tevens ‘mister Donar’, die zijn ploeg in de kwartfinale nog zag verliezen van Yoast United. ‘Er werden wel grappen gemaakt in mijn team, want die weten ook wel wie mijn vader is. ‘Dan moet je hem maar even laten zien hoe die medaille eruit ziet’, zeiden ze. Dus dat ga ik wel even doen natuurlijk, als ik weer terug ben. Maar hij is wel echt super blij voor mij en supertrots op wat we gedaan hebben’, aldus Jef de Vries.

Opnieuw stunten tegen Leiden?

Het seizoen is nog niet klaar voor BAL. Komende zaterdag beginnen de play-offs. Dan treft BAL, als nummer acht, opnieuw koploper ZZ Leiden, en deze keer voor een tweeluik. ‘Ik denk dat het weer een beetje dezelfde mindset wordt. Het is gewoon een bonus, nu helemaal. Ik bedoel, we hebben al een prijs. In de bekerwedstrijd hebben we er ook wel geluk mee gehad, dat er dan een paar ballen niet vallen bij Leiden bijvoorbeeld. Dat heb je dan ook wel echt nodig. Maar ik denk dat als wij hard spelen, dat we het Leiden dan over twee wedstrijden ook wel moeilijk kunnen maken’, zo besluit De Vries.