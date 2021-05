Wierum heeft archeologiekast langs de weg

Het kastje is ontstaan als alternatief voor musea, zegt geschiedenisdocent Nick Landman. De musea zijn vanwege de coronamaatregelen nog steeds gesloten. 'Ik had een grote expositie in het Scheepvaartmuseum. Maar die hebben we deze week opgeruimd, want niemand mag erin.'

Die tentoonstelling 'Meer moois onder Groningen' draaide om 'historisch afval', zoals scherven van potten. 'Het is niks waard, maar het is wel een kick als je zo'n scherf uit de negende eeuw vindt', zegt de geschiedenisleraar. De objecten zijn in de grond gevonden.

In het mini-museum in Wierum ligt een kloostermop die in de buurt is gevonden. De steen vind je terug in heel oude huizen in de stad Groningen, of Aduard. 'Op de plek waar we het gevonden hebben, hebben we het in een kastje gedouwd. Wat je moet met al die scherven in dozen? Het is allemaal cultureel erfgoed.'