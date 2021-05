Herdenkingswandeling door Delfzijl: 'Mooi, maar ook heel heftig’

De herdenkingswandeling is georganiseerd door het Ivak en Theater naar de Dam, met als doel om via theatervoorstellingen aandacht te geven aan de verhalen over de Tweede Wereldoorlog. ‘We verbinden jong en oud in dit project’, zegt regisseur Lies van de Wiel.

Monumenten

Aan het project doen zes jongeren uit de omgeving van Delfzijl mee. ‘De jongeren zijn in gesprek gegaan met ouderen die de oorlog hebben meegemaakt’, vertelt Van de Wiel. ‘Op basis van die verhalen is de herdenkingswandeling samengesteld.’

De wandelroute gaat langs verschillende monumenten in Delfzijl. ‘Bestaande monumenten zoals Verzetsmonument ‘t Zwaantje, maar de jongeren hebben zelf ook monumentjes gemaakt. De theatervoorstelling in de etalage aan de Waterstraat is er één van’, zegt de regisseur.

In de etalages aan de Waterstraat staan zes verklede jongeren, waaronder de 14-jarige Luz van Hoogdalem die het oorlogsverhaal van haar opa vertelt in het toneelstuk.

Publiek voor de etalages waar het toneelstuk wordt gespeeld (Foto: Leonie Kort)

Afgevoerd naar Auschwitz

‘Mijn opa was binnenvaartschipper vanuit de haven in Delfzijl, zijn schip werd door de Duitsers in beslag genomen. Als tegenprestatie kreeg hij een leegstaande woning toegewezen in Groningen. Het huis stond leeg omdat er een Joodse familie woonde, die zijn afgevoerd naar Auschwitz’, vertelt Van Hoogdalem.

Het verhaal van Luz haar opa inspireerde haar om mee te doen aan het theaterproject. ‘Het is belangrijk dat de verhalen door worden verteld zodat het niet opnieuw gebeurt.’ Hetzelfde geldt voor haar medespeler Jens Hooites (14). ‘Mijn oma vertelt mij altijd veel over de oorlog, daar is mijn interesse voor de oorlog vandaan gekomen. Morgen komt ze naar de voorstelling kijken’, zegt Hooites trots.

Wandelroute

De herdenkingswandeling is zowel op 4 als 5 mei te wandelen. De route start bij het station in Delfzijl, gaat via de haven naar het centrum en weer terug. Aanmelden voor een tijdslot kan niet meer, maar de route op eigen initiatief lopen kan wel.

‘Veel etalages en monumenten laten we nog even staan’, besluit regisseur Van de Wiel.

