'Bellewagen' schittert in Winschoten

Een oude Engelse brandweerwagen zonder taa-tuu, maar mét een grote bel op het dak. Deze 'bellewagen' van 76 jaar oud is sinds kort in Winschoten te bewonderen.

De Stichting Oud Brandweermateriaal (SOB) in de Molenstad heeft de Austin K2-bellewagen al bijna twee jaar in zijn bezit. De oldtimer moest nog helemaal gerestaureerd worden en is in nu in oude staat hersteld.

Niet zomaar wegrijden

Hij is natuurlijk niet meer geschikt om branden te bestrijden, maar ook er 'gewoon' in rijden is nog niet zo eenvoudig. Henk Klooster zit achter het stuur en is een van de mensen die dat kan.

'Hij heeft een ongesynchroniseerde versnellingsbak, dus je moet dubbel klutsen om hiermee te rijden. Hij is heel oud, dus het is niet even sleutel omdraaien en hij doet het: het is altijd maar afwachten of je 's morgens weg kunt komen.'

Deukjes

Bij de restauratie is de wagen niet helemaal gladgestreken, vertelt Dick Zwart, de voorzitter van Stichting Oud Brandweermateriaal Winschoten.

'De deukjes die erin zaten, die zitten er nog, alleen de hele dikke deuken hebben we eruit gehaald. Verder is-ie helemaal origineel zoals er in 1945 mee werd gereden.'

Bellen

Ook de bel is weer opgehangen. Alleen doet de bellewagen nog even niet wat je verwacht: bellen. Dick Zwart doet het tot slot maar even zelf voor: 'Bingelbing!'

Lees ook:

Winschoten heeft weer historische brandweer bellewagen na gouden tip