Scooterbestuurder steekt tijdens het rijden: fietsende jongens lichtgewond

De jongens (15 tot 17 jaar oud) fietsten rond half negen over het fietspad langs de Bottemaheerd, toen een persoon op een deelscooter hen inhaalde. Volgens een politiewoordvoerder werden ze 'in het voorbijgaan vanuit het niets gesneden'.

Behandeld door ambulancepersoneel

Eén jongen (15) raakte lichtgewond en moest door ambulancepersoneel worden behandeld. Een tweede jongen had volgens de politie ook een lichte verwonding, maar hoefde niet te worden behandeld. Wel werd zijn jas vernield. Een derde fietser bleef ongedeerd.

De jongens zijn na controle door ambulancepersoneel meegegaan naar het bureau om een verklaring af te leggen.

Dader nog spoorloos

De politie zegt nog geen beeld te hebben van de dader of de aanleiding van het incident. Maandagavond is al wel een buurtonderzoek gestart, dat dinsdagochtend is hervat. De politie hoopt op getuigenverklaringen of camerabeelden van mensen in de omgeving van de Bottemaheerd.

Ook probeert de politie via de deelscooterexploitant (volgens een omstander gaat het om GO Sharing) te achterhalen wie op het bewuste moment een scooter had gehuurd en daar reed. De deelscooters zijn uitgerust met gps. 'Maar het is nog de vraag of wij die info kunnen krijgen', reageert de politiewoordvoerder.