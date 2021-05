Winsumer stuit op hek bij oorlogsmonument Zuidwolde (update)

‘Mijn vader staat vermeld op het monument en ik kom daar al jaren om bloemen te leggen. Hij is vermoord door de Duitsers op 25 april 1944’, zegt Visser. Zijn vader, Jan Reinder Visser, werd op straat neergeschoten.

De 82-jarige wilde ook dit jaar stilstaan bij de gebeurtenissen, maar hij kon niet bij het oorlogsmonument komen. ‘Het pad er naar toe was afgezet met een houten hek en een verbodsbord voor wandelaars. Ik vind dit heel merkwaardig en vreemd.'

Het hek bij het monument (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

‘Ik ben 82 en ik klim niet over zo’n hek heen. Via het terrein en terras van het café kan je er wel komen. Maar dat lijkt mij niet de bedoeling. Dit monument moet via het eigen pad vrij toegankelijk zijn.’ Visser belt met de gemeente Het Hogeland en krijgt te horen dat de zaak wordt uitgezocht.

Coronamaatregel

Als RTV Noord de gemeente om opheldering vraagt, wordt gemeld dat het hek dinsdag is verwijderd. 'Wij hebben het weggehaald omdat het 4 mei is. Het hek stond er vanwege de coronamaatregelen en looproutes op het terras van het naastgelegen café', laat een woordvoerder weten.

Visser wil dat het hek definitief verdwijnt. Hij vindt het niet goed dat oudere mensen over een mogelijk vol terras moeten lopen om bij het monument te komen.

Het hek is inmiddels weg gehaald (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)

'Als het hek terugkomt op dezelfde plek, dan gaan we hiertegen in protest', laat Visser weten. Hij heeft contact gezocht met andere nabestaanden die het monument ook toegankelijk willen houden.

'Dit herdenkingsmonument moet je met respect behandelen, want er is ontzettend veel gebeurd daar in de oorlog', zegt Visser.

Geen kwade bedoelingen

Het naastgelegen café voelt zich overvallen door de situatie. 'Wij zijn van goede wil en willen niemand tegen de borst stuiten. Dit komt voor ons heel onverwachts en niemand heeft bij ons geklaagd', zegt Robert Wolters van eetcafé Moeke Vaatstra. 'Vanochtend belde alleen de gemeente om te zeggen dat ze het hek weghaalden, omdat ze plantjes wilde poten. Wij weten niets over bezwaren tegen het hek.'

Eetcafé Moeke Vaatstra met daarnaast het oorlogsmonument (Foto: Google Maps)

'Wij hebben absoluut geen intentie om iemand boos te maken. Het hek is vorig jaar geplaatst vanwege de coronamaatregelen. Het is niet handig dat ons terras twee ingangen heeft, als we de bezoekers willen reguleren en een controle moeten uitvoeren. Daarom hadden we de ingang bij het monument afgesloten', legt Wolters uit.

Ik gun die man zijn brood maar daar mag geen hek geplaatst worden Siebren Visser - Winsumer

Hij had liever gehad dat Siebren Visser even contact met hem had gezocht. 'We zijn een klein dorp en ik ben heel makkelijk aanspreekbaar', zegt Robert Wolters. Hij vindt het gek dat de gemeente de klacht van Visser niet aan hem heeft doorgegeven.

Komt het hek terug op dezelfde plek?

'Het hek wordt teruggezet. Maar over een aanpassing valt altijd te praten. Meneer Visser mag gerust langskomen en dan hebben we het erover tijdens een kop koffie', zegt Wolters.

Visser gaat zeker van deze uitnodiging gebruik maken. 'Ik gun die man zijn brood maar daar mag geen hek geplaatst worden. Deze gedenkplek dient openbaar toegankelijk te zijn.'

De gemeente Het Hogeland heeft dinsdagmiddag contact opgenomen met Siebren Visser. Ook heeft de gemeente de café eigenaar verzocht het hek niet te herplaatsen en een andere oplossing te zoeken voor het terras waarbij het monument bereikbaar blijft.

Vergeldingsactie van de Duitsers

Het monument naast het café in Zuidwolde is geplaatst ter nagedachtenis aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en een razzia die plaatsvond in de dorpen Bedum, Winsum, Middelstum en Zuidwolde.

Jan Reinder Visser (Foto: eigen foto)

Op 22 april 1944 schieten verzetsmensen in Bedum de Duitsgezinde rechercheur Jannes Luitje Keijer dood. Als reactie voert de bezetter een grootschalige razzia uit. 148 jonge mannen worden als gijzelaars naar Duitsland gestuurd. De meeste van hen keren niet terug uit de werkkampen.

Doodgeschoten

‘Mijn vader was onderweg naar zijn schoonouders en liep de bezetters tegen het lijf ’, vertelt Visser. Zijn vader wordt samen met bakker Jan Kornelis Dwarshuis en veehouder Klaas Havinga in een overvalwagen geduwd.

Op de Munnikeweg, de huidige Pijpsterweg naar Winsum, stopt de auto en wordt Jan Reinder Visser doodgeschoten. ‘Ze hebben hem een nekschot gegeven en in de sloot laten liggen.’ Ook Dwarshuis en Havinga worden vermoord.

Het herdenkingsmonument in Zuidwolde (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

'Ik was vijf toen mijn vader overleed. Ik weet nog dat er een politieagent bij ons in huis stapte en vertelde dat mijn vader dood was. Ik kan mij dat nog heel goed herinneren, omdat je als klein jochie natuurlijk ook tegen zo'n agent opkijkt. Ik weet nog dat ik direct huilend naar mijn moeder rende. Dat blijft je altijd bij', zegt Visser.

Dit bericht is aangevuld met de informatie dat de gemeente contact heeft opgenomen met de betrokkenen en dat er geen hek meer op dezelfde plek geplaatst zal worden.



