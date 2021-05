Vrienden krijgen kistje met herinneringen na 25 jaar terug: 'Alleen de flippo is niet meer intact'

'We waren bang dat we elkaar uit het oog zouden verliezen’, vertelt Kuipers. ‘We gingen alle drie naar een andere school, waardoor we elkaar minder zouden gaan zien. Het idee om een kistje met herinneringen te begraven kwam van Jan Frederik. Dan hadden we altijd een reden om elkaar weer op te zoeken.’

Knikkers en een flippo

In de zomer van 1995 is het dan zover: knikkers, een autootje, een trol en een flippo werden door de jongens in het kistje gestopt. ‘En ook een polaroid waar we met zijn drieën op stonden. Dat is uiteindelijk ook de reden geweest waardoor we het kistje nu weer hebben teruggekregen', vertelt Benthem.

Het kistje met de drie knikkers, het speelgoedautootje, de trol en de flippo (Foto: eigen foto: André Benthem)

Op het Groot Bronswijk-terrein in Wagenborgen worden nieuwe woningen gebouwd. Het kistje werd tijdens graafwerkzaamheden gevonden. ‘Via een oproepje op sociale media kwam ik erachter dat het om ons kistje ging’, zegt Kuipers verbaasd.

Kuipers woont nog in Wagenborgen en heeft nog steeds goed contact met Benthem. ‘We hebben het er regelmatig over gehad om het kistje zelf op te gaan zoeken. Ik ben rond mijn twintigste nog een keer met een schep die kant op gegaan. Maar helaas, zonder succes’, vertelt Benthem.

Innsbruck

De inhoud van het kistje is nog redelijk intact, op de flippo na. Zelfs de foto is nog duidelijk zichtbaar gebleven. ‘Het kistje staat nu bij André, maar ik denk dat we het als wisseltrofee gaan inzetten. Hierna een weekje bij mij en daarna bij Jan Frederik. Al wordt dat wel wat lastiger, want die woont nu in Innsbruck’, zegt Benthem.

Ook de dochter (8) van Benthem is onder de indruk van het verhaal. ‘Papa, mag ik ook wat begraven?', vroeg ze hem direct. ‘Dat mag natuurlijk, al moet ze wel eerst vrienden, een mooi plekje en kistje zoeken. Zo herhalen we de geschiedenis’, zegt Benthem.