Natuurfotograaf over vogelgriep: 'Zo erg heb ik het in vijftig jaar niet gezien'

Met name brandganzen zijn het slachtoffer van het virus. Rijdend om het Lauwersmeergebied spiedt Kornelis de oevers af naar besmette en dode vogels.

Cirkeltjes draaien

We hoeven niet lang te wachten voordat de eerste patiënt zich aandient: 'Kijk daar heb je d'r één', zegt Kornelis.

'Hoe je ze herkent? De zieke vogels zonderen zich af, dat is ook niet zo raar want ze kunnen niet meer meekomen. Dan zoeken ze als dronkenmannen een plekje op en maken ze spastische bewegingen met de poten en de vleugels. Ze gaan cirkeltjes draaien met hun kop, er komt snot uit, en dan is het al snel einde oefening.'

'Ze vertrekken naar het noorden'

Staatsbosbeheer is één van de beheerders van het Lauwersmeergebied. 'Wij ruimen de dode vogels op die langs de paden liggen', zegt boswachter Jaap Kloosterhuis.

'Maar dieper in het gebied laten we ze liggen. Als we er doorheen lopen of varen bestaat de kans dat we de griep verder verspreiden. Dat is ook het geval als de vogels massaal 'op de vleugels gaan' als je ze opschrikt. Bovendien vetrekken de brandganzen over twee of drie weken weer naar het noorden.'

Een besmette rotgans draait rondjes met z'n kop (Foto: Gerhard Kornelis)

Zorgen over roofvogels

Maar de aan de boorden van het Lauwersmeer opgegroeide Kornelis is er niet gerust op. 'Zo erg als het nu is heb ik in vijftig jaar niet gezien', zegt de fotograaf. 'Volgens mij moet er veel meer werk gemaakt worden van het opruimen van de dode vogels. Kijk, hier ligt een slachtoffer', zegt hij, wijzend op een kadaver aan onze voeten.

'Je ziet dat hij aangevreten is. Ik maak me zorgen over roofvogels als de buizerd, de valk en de zeearend. Je gaat als roofvogel niet achter een levende vogel aan als een pakketje met voedsel kant en klaar voor je neus ligt, stel ik me zo voor.'

Kornelis laat een foto zien waarop een buizerd in een karkas aan het prikken is. 'Die neemt vlees en de hersens mee naar het nest en dan krijgt het jong een dosis vogelgriep. Dan is het gebeurd natuurlijk.'

Een buizerd eet van een dode brandgans (Foto: Gerhard Kornelis)

'Het virus gaat mee naar het noorden'

Maar lost het probleem zichzelf niet op als de ganzen straks naar het noorden verdwijnen? De fotograaf denkt van niet: 'De meesten gaan inderdaad terug naar de poolcirkel, maar er is ook een grote groep die hier blijft. Voor de totale populatie brandganzen is het niet erg, daar zijn er genoeg van. Maar ze nemen het virus mee naar het noorden.'

'Ik zag maandag ook een rotgans met ziekteverschijnselen, en die gaan straks richting Siberië. Een pandemie wil ik het niet noemen, maar het kan wel een ernstig ziektebeeld worden in grote gebieden.'



