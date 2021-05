Winschoter sticht brand vanwege te hoge huur: taakstraf

De rechtbank heeft een 24-jarige man uit Leek wegens brandstichting in zijn kamer in Winschoten veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 160 uur. Om herhalingsgevaar te voorkomen moet de man zich ook laten behandelen.

Vorig jaar april stak hij in zijn kamer aan de Scheldestraat een schoenendoos met deodorant in de brand. De vlammen sloegen over naar een kast die in de kamer stond. Toen het meubel in lichterlaaie stond, verliet de man kort de woning.

Toch belde hij bij terugkomst zelf de brandweer. Die kreeg de brand snel onder controle. Daardoor bleef de schade aan de kamer beperkt. Bij de brand raakten geen personen gewond.

Onvrede over hoogte huur

Hij stichtte de brand uit onvrede over de hoogte van de kamerhuur. De risico's voor spullen en andere omwonenden in het appartement nam de man hiermee op de koop toe. Hij bekende de brandstichting pas maanden later tegenover politie. Dat deed hij onder druk van vrienden van hem. Hij wilde de brand op een uit de hand gelopen kortsluiting doen lijken.

Lager dan geëist

De officier van justitie vorderde twee weken geleden ook een jaar voorwaardelijke celstraf, maar wilde een hogere taakstraf van 240 uur voor de man. Maar de rechtbank matigde de hoogte van de taakstraf, omdat de intensieve behandeling van de man de komende tijd veel van hem zal gaan vergen.

Dreigen

De man kampt met agressieproblemen, en doorloopt een verslavingstraject. Inmiddels woont hij begeleid. Hij is vorig jaar nog veroordeeld geweest wegens het dreigen met brandstichting in een instelling waar hij eerder woonde. Toen bleef het alleen bij dreigen.

Voor de schade van 6500 euro kan de verhuurder van de kamer naar de burgerlijke rechter stappen.

