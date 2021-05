Aantal coronapatiënten in noordelijke ziekenhuizen daalt licht

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen in Groningen, Drenthe en Friesland is sinds het weekend gedaald. Vrijdag lagen er in totaal 196 coronapatiënten in de noordelijke ziekenhuizen. Dinsdagmiddag zijn dat er 189.

Uit de cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland blijkt dat 70 van de 189 opgenomen patiënten op de intensive care liggen.

De verhouding per provincie is als volgt:

- In Groningen zijn 77 patiënten waarvan 30 op een ic-bed

- In Friesland zijn er 79 patiënten waarvan 29 op een ic-bed

- In Drenthe zijn er 33 patiënten waarvan 11 op een ic-bed

De cijfers, die van uur tot uur kunnen wisselen, zijn daarmee de afgelopen week ongeveer gelijk gebleven. Dat betekent dat de druk op de ziekenhuizen aanhoudt.

Tientallen spoedeisende operaties afgezegd

Het UMCG heeft afgelopen week bekend gemaakt een deel van de spoedeisende zorg niet meer aan te kunnen. Tientallen geplande operaties van kanker- en hartpatiënten zijn afgezegd. Ook het Martini Ziekenhuis houdt 8 van de 14 operatiekamers langer gesloten om de druk op het personeel en de intensive care te verlagen.



Ziekenhuizen moeten operaties afzeggen omdat er te weinig plek is op de intensive care. Als chirurgen bijvoorbeeld een tumor van een kankerpatiënt willen verwijderen, moet er wel een ic-bed achter de hand zijn. Maar omdat die afdeling nu zo vol ligt met coronapatiënten, die zonder ic-zorg waarschijnlijk sterven, is die ruimte er niet. In het UMCG is het afgelopen week meerdere keren voorgekomen dat er geen ruimte was voor een patiënt die acute zorg nodig had. Dat risico willen de ziekenhuizen niet lopen. Daarom wordt zorg die eigenlijk binnen zes weken moet gebeuren nu toch uitgesteld.



Meer coronapatiënten verwacht

Vorige week liet Peter van der Voort, hoofd ic van het UMCG, al weten dat hij meer nieuwe coronapatiënten verwacht vanwege de drukte tijdens Koningsdag. Het OMT heeft in het meest recente advies gezegd dat er eerst een duidelijke daling in het aantal opgenomen patiënten moet zijn, voordat er verder kan worden versoepeld.



