In beeld: Uithuizermeeder spot goudjakhals

'Ik wist natuurlijk niet wat het was, maar pakte snel mijn telefoon en kon hem nog filmen', zegt Kolhorn. 'Ik had het geluk dat ik er recht op af reed, zo kon ik hem goed zien. Ik dacht dat eerst dat het een vos was, maar daarvoor was hij te groot.'

De akkerbouwer legde de beelden voor aan verschillende natuurorganisaties en jagers in de buurt. Ook Duitse experts zijn het erover eens: het moet een goudjakhals zijn. Het huppeltje, de kleur, het formaat, de korte staart en poten en een spitse snuit. Te groot voor een vos, te klein voor een wolf.

Heeft hij zich gevestigd in Uithuizermeeden?

Experts weten niet of het dier zich heeft gevestigd in de omgeving, maar met name Duitse kenners vermoeden van wel. Het beest heeft maar een leefoppervlak nodig van 5 vierkante kilometer - bij een wolf is dat zo'n 300 tot 400 kilometer. Dat het beest zich liet zien, is overigens wel bijzonder.

In Nederland werden er in de afgelopen vijf jaar maar vijf gesignaleerd, nog niet noordelijker dan de Drentse Aa. 'Het beest is een master in disguise', zegt een van de kenners tegen de NOS. 'Toevallig had de buurman hem gisteren ook gezien', aldus Kolhorn.

Gevaar voor de schapen?

Schapenbezitters hoeven waarschijnlijk niet bang te zijn voor de goudjakhals. Het dier, dat tussen de 65 en 105 centimeter lang wordt en een schouderhoogte van zo'n 60 centimeter heeft, heeft het vooral gemunt op knaagdieren of kleine hoefdieren, zoals jonge hertjes. Een goudjakhals kan zo'n 15 jaar worden.