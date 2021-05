Deze dag: Piet is jarig

Piet is een Groninger. Stadjer. ‘Wereldberoemd in de regio’, zoals het glossy magazine de Linda hem typeerde, vlak voordat de wereld getroffen werd door corona. In zijn meest recente column, beziet hij zijn omgeving en vooral zichzelf met een glimlach: ‘Het blijft altijd oppassen dat in mijn stukjes over FC Groningen niet per abuis een lichte vorm van chauvinisme de kop opsteekt’.

Met Piet deel ik goede herinneringen aan filmpjes die we samen maakten. In de avonduren met cameraman Arjen de Graaf en soms ook nog een geluidsman, op weg naar bekende Groningers, voor de onvolprezen rubriek ‘Volluk!’ Die tripjes waren altijd een feest, het resultaat vaak het aanzien waard.

Als ik vraag hoe oud hij hoopt te worden, is na enig peinzen ‘ik hoop eind tachtig’ het antwoord. Zijn vader viel om toen hij 77 was. ‘Te jong’, vindt hij. Hij wil nog zo graag. Schrijven. Maar ook radio en televisie maken. Op OOG TV zijn zeshonderd afleveringen van Herestraat Helemaal uitgezonden. Voor ons deed hij jarenlang tussen de middag op de radio - ‘dat machtig mooie medium’ - ergens in de provincie, De straat. Met Piet van Dijken.

Daarin waren soms pareltjes van elegante conversatie te horen. Diepzinnig, soms vol melancholie. Maar Piet was ook wel eens humeurig en kortaf, als de geïnterviewde tot weinig verrassende inzichten in staat bleek. Met een kortaf ‘geen tekst!’ eindigde zo’n gesprek dan abrupt.

Piet van Dijken tijdens de fotoshoot voor de LINDA in 2019 (Foto: RTV Noord)

De beste herinneringen heeft Piet aan journalistieke gesprekken. Met als hoogtepunt dat hij Johan Cruyff interviewde. Tot in detail weet hij nog dat hij praatte met de toenmalige coach van Barcelona, voorafgaande aan die legendarische oefenwedstrijd met FC Groningen in het Oosterpark (5-5 werd het).

Johan Cruijfff ‘was een vreselijk aardige man’, die het initiatief van Piet om een tribune naar Tonny van Leeuwen te noemen van harte ondersteunde. Cruijff vond Van Leeuwen ook een van de besten. Zijn eerste doelpunt ooit maakte Johan uitgerekend tegen de doelman van destijds GVAV, bij zijn debuut voor Ajax. In het Oosterpark wonnen de Groningers dat duel overigens, het was 1964, met 3-1.

Piet is onlangs gevaccineerd, in MartiniPlaza. Is daar blij mee: ‘ik heb alleen wat last van een stijve arm gehad’. 6 juni komt de tweede prik. Zijn er verder nog wensen? ’Ik zou zo graag af en toe nog eens De straat op de radio willen doen, met de zender, gesprekken, live. Eens in de week of zo. Onaangekondigd. Dat lijkt me heerlijk.’

Hij geniet van zijn optredens als tafelheer op de televisie. En wil nog even terugkomen op de wensleeftijd die hij noemde. Met instemming citeert hij uit het hoofd de titel van de laatste bundel van Jean Pierre Rawie: ‘de tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag.’ Zo is het precies, het gaat allemaal zo snel, en daarom ‘zou ik toch wel graag, eh, in de negentig worden.’ Het is je gegund Piet van Dijken, geboren op deze dag, 8 mei 1949.

Piet van Dijken op bezoek bij Diette Doesburg voor de rubriek 'Volluk!'