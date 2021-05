Steendam neemt eigen zonnepark in gebruik

Trekkers van het project zijn de leden van de Coöperatie Steendam. Nadat in 2017 een project voor snel internet succesvol werd afgesloten, onderzocht het bestuur de mogelijkheden voor een overstap naar duurzame energie. 'We hadden de verwachting dat we binnen twee jaar energieneutraal konden zijn als dorp. We hadden plannen voor een energiepark met zonnepanelen en vier kleine windmolens. Die molens zijn later vervallen', zegt voorzitter Klaas Smit van de coöperatie.

Herindeling

Het project 'Steendam Gas(t)vrij' had aanvankelijk de wind in de zeilen. Het werd door de provincie verkozen tot pilotproject en ook de toenmalige gemeente Slochteren was positief. 'Maar toen kwam de herindeling en kregen we met de gemeente Midden-Groningen te maken. Zowel bij de gemeente als de provincie was er weinig kennis over duurzaamheid. We zijn zo'n anderhalf jaar zijn bezig geweest om duidelijk te maken wat onze plannen waren', zegt Smit.

Een van de 700 panelen van Zonnepark Steendam (Foto: RTV Noord \ Jeroen Willems)

Tegenslag

Als alle lichten op groen staan, komt de grootste tegenslag voor het dorp. Het blijk dat netbeheerder Enexis niet genoeg ruimte heeft op het net om het zonnepark aan te sluiten. 'Dat was een grote tegenvaller, maar we zijn in gesprek gegaan en Enexis is uiteindelijk zelf met een oplossing gekomen. Daar zijn we heel blij mee', zegt Smit.

In overleg met Enexis heeft de coöperatie uiteindelijk een aanvraag gedaan voor vier huisaansluitingen. Op die manier kon het zonnepark toch worden aangesloten. 'Nu blijkt dat er ook nog een vijfde aansluiting bij moet komen, maar daar wordt aan gewerkt door Enexis', aldus Smit.

Geen wanklank

Het draagvlak voor het zonnepark is volgens Smit erg groot binnen het dorp. Smit wijt dat aan de saamhorigheid en de korte lijntjes in het dorp. De plannen zijn met iedereen doorgesproken. 'Bij mijn weten heeft er maar één iemand geklaagd. En dat ging niet eens om het zonnepark zelf, maar om de naam 'Energiepark', zegt Smit.

Zonnepark Steendam (Foto: RTV Noord \ Jeroen Willems)

Nog niet energieneutraal

Het plan om het dorp gasloos en helemaal energieneutraal te maken, is met dit zonnepark nog niet gerealiseerd. Het bestuur van de coöperatie ambieert dat nog wel, maar zet die plannen eerst op de lange baan. 'Het is hartstikke mooi dat dit park er nu ligt, maar het heeft ook veel energie gekost. Het is eerst mooi zo', zegt Smit.

