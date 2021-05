Een fiets kopen met een digitale munt: 'Bitcoin is het veiligste betaalmiddel'

Een fiets kopen met bitcoin. Albert van Agthoven accepteert sinds dinsdag de digitale munt in zijn fietscentrum in Groningen. 'Voor zover ik weet doet nog geen enkele winkel in Nederland dit.'

'Je ziet dat er een gigantische opmars is in de valuta bitcoin. Wereldwijd is het al een officieel betaalmiddel en steeds meer bedrijven spelen daar op in. In Nederland word het nog weinig gedaan, terwijl er best veel mensen zijn die bitcoin bezitten en erin handelen. Daarom is het een mooie stap om hierop in te spelen, legt Van Agthoven uit waarom hij de digitale munt accepteert als betaalmiddel.

Wat is bitcoin?

Heb je ooit een bitcoin in handen gehad? Het antwoord is ongetwijfeld nee, want bitcoin is een digitaal betaalmiddel, oftewel cryptovaluta. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de euro kun je met bitcoin transacties uitvoeren zonder een tussenpersoon, zoals een bank. Momenteel schommelt de prijs van één bitcoin rond de 50.000 euro. In tegenstelling tot een fysieke munt kun je ook met een stukje bitcoin betalen. Koop je een fiets met een waarde van 1000 euro met bitcoin, dan zul je dus 0,02 bitcoin overmaken naar de digitale portemonnee van de verkoper. Die kan de digitale munt overigens weer omzetten in fysieke euro's.

'Het is booming op dit moment. Alle zogenaamde cryptovaluta gaan door het plafond, zo ook bitcoin. In de avonduren ben ik bezig informatie in te winnen en ik handel zelf actief in diverse cryptovaluta. Dat is de reden dat ik hiermee ben begonnen. Ik begrijp het systeem en dat is belangrijk. Ik weet wat de risico's zijn, maar ken ook de voordelen. Bitcoin is momenteel het veiligste betaalmiddel dat er bestaat.'

Omrekensysteem

Met de wisselende koersen kan er tussen het 'ja, ik koop-m' en het betaalmoment verschil zitten in waarde. Om hier een scherprechter in te hebben, maakt Van Agthoven gebruik van een speciaal systeem. Op het moment van aankoop, wordt het bedrag in euro's ingevoerd en het aantal te betalen bitcoin wordt berekend. 'Dat moet de klant voldoen.'

Hoewel er nog geen fietsen via bitcoin zijn verkocht, is er al wel interesse. 'De provider waar ik deze betaling mee uitvoer stuurde binnen een uur een mail door van iemand die hen eerder al had benaderd met de vraag of er ook een fietsenhandel is die bitcoin als betaalmiddel accepteert. Dus er is zeker animo voor.'

Lees ook:

- Coronasteun voor starters: 'Het was slikken, accepteren en doorkachelen'