Lycurgus haalt 'zeer explosieve' speler uit Hongarije

Volleybalclub Amysoft Lycurgus heeft met de Hongaar Marcell Pesti (21) een belangrijke speler aangetrokken voor in de aanval. De 1.95 meter lange diagonaal is de opvolger van Jerome Cross, en heeft een contract voor één seizoen getekend.

Pesti speelde van 2014 tot medio 2020 voor Kecskeméti RC, op het hoogste niveau in Hongarije. Het afgelopen seizoen kwam hij uit voor OK Hoce in Slovenië, waar hij topscorer in de competitie was en één van de beste serveerders. Met die ploeg werd hij zevende en verloor hij in de eerst ronde van de play-offs. Pesti sluit deze zomer voor het eerst aan bij het nationale team van Hongarije.

'Snel en zeer explosief'

Lycurgus-coach Arjan Taaij over zijn nieuwste aanwinst: ‘Marcell was vorig jaar de best scorende speler van de competitie in Slovenië. Marcell is linkshandig, snel en zeer explosief. Bovendien stopt hij veel energie in voorbereidende acties. Ik heb zin om met hem te werken.’

Selectie

De club is nu voornamelijk nog op zoek naar spelers voor de passer-loper positie. De selectie voor komend seizoen telt op dit moment acht spelers:

Spelverdeling: Markus Held en Tieme de Jong.

Diagonaal: Marcell Pesti en Geoffrey van Gent.

Middenaanval: Dennis Borst en Luuk Hofhuis.

Libero: Steven Ottevanger en Jaron Spiegelaar.

Lees ook:

- Lycurgus gaat verder met Van Gent en Spiegelaar

- Lycurgus legt opnieuw talent vast