Leden roeivereniging Gyas poseren met dode duiven: 'Keuren wij af' (update)

De duiven zijn vermoedelijk afgeschoten, iets dat alleen mag gebeuren in overeenstemming met de gemeente. De foto kwam in handen van stadsblog Sikkom.

Gyas neemt in een verklaring op hun website nadrukkelijk afstand van de actie. 'Nagegaan wordt wat zich precies heeft afgespeeld. Het getoonde gedrag keuren wij als vereniging volledig af en hier nemen wij dan ook nadrukkelijk afstand van.'

'Aanstootgevend'

De roeivereniging bestempelt de actie als 'zeer verwerpelijk' en als 'aanstootgevend incident', 'wat in geen geval had mogen plaatsvinden. Het is dan ook aannemelijk dat dit voor de personen in kwestie tot consequenties zal leiden.'

De politie laat weten dat het alleen toegestaan is om dieren te doden als daar een vergunning voor is verleend. 'Kijk maar naar een jagersvereniging, iedereen moet voldoen een allerlei richtlijnen. We weten niet of er in dit geval een vergunning was voor dit wapen.'

Gyas is met 1200 leden de grootste studentenroeivereniging van Groningen.

Ingrijpen

De Partij voor de Dieren is geschokt door de foto en wil dat de burgemeester van Groningen ingrijpt bij de roeivereniging. De partij denkt dat verschillende wetten zijn overtreden. 'Zo mag je niet zomaar dieren doden zonder ontheffing. En al helemaal niet in het broedseizoen. Het schieten met een luchtbuks die in ieder geval in staat was om dieren te doden, kan ook voor mensen gevaarlijk zijn geweest en daarmee een schending van de openbare orde en veiligheid.'

De partij denkt verder dat het verspreiden van de foto zou kunnen wijzen op een cultuur waarbinnen dergelijke zaken dus blijkbaar acceptabel zijn. 'Er moeten sancties opgelegd en een onderzoek naar de veiligheidssituatie is ook gewenst', meent de partij.

