Vlag uit de Tweede Wereldoorlog wappert in Stadskanaal

De familie Maarsingh was erg oranjegezind. Vader Jan pootte bijvoorbeeld Goudsbloemen rondom de boerderij. 'Als mensen vroegen waarom hij dat deed antwoordde mijn vader; ik vind de kleur zo mooi want ik houd van oranje', vertelt Aike, 'oftewel, ik houd van ons koningshuis.'

Ook in het gezin Maarsingh werd reikhalzend uitgekeken naar de bevrijding. Omdat de Hollandse driekleur nergens meer te krijgen was maakte moeder Elizabeth zelf maar een vlag, voor als het moment eindelijk daar was.

Aike Maarsingh bij de vlag die zijn moeder in de oorlog maakte (Foto: Arienne Dozeman / RTVNoord)

Moeder was een zorgzame vrouw. Zo kwamen er in de oorlog ook drie meisjes vanuit Rotterdam bij het gezin wonen. Aike: 'Met zijn drieën op twee fietsen zonder banden waren ze naar het Noorden gestuurd, totaal vermagerd.'

Ik weet nog dat mijn vader over me heen ging liggen om me te beschermen Aike Maarsingh

Aike is zelf geboren in 1943, zijn vroegste herinnering gaat terug naar de oorlogsjaren: Vlak voor de bevrijding zaten ze met een man of tien rond de keukentafel. Er werd geschoten en moeder vertrouwde het niet. Ze gingen in de kelder zitten. Aike: 'Ik weet nog goed dat mijn vader over me heen ging liggen om me te beschermen.' Niet veel later vliegt een granaat de keuken in, precies op de plek waar ze kort daarvoor nog zaten.

Elizabeth Maarsingh-Nienhuis (Foto: Arienne Dozeman / RTVNoord)

Aike hecht veel waarde aan de vlag, ondanks dat hij oud en versleten is. Hij heeft wel een nieuwe, maar ieder jaar gaat toch deze weer in top. Dat is trouwens nog een heel gepruts, want de vlag moet met touwtjes aan de paal worden gebonden. Aike: ‘Het is een herinnering, een erfstuk van mijn ouders die de oorlog hebben meegemaakt.'