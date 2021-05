Rollerbabes leggen 600 kilometer af op de skeelers

'Waarom in vredesnaam?', vraagt Van der Sluis aan het Brabantse duo op skeelers. 'Wat moet je anders? Normaal ga je op vakantie, maar dat gaat nou niet', antwoordt Van der Jagt. De dames zijn ondanks hun poncho's flink doorweekt. 'We dachten dat we in de meivakantie wel een zonnetje konden verwachten, maar dat loopt toch wat anders', vertelt Benard.

Het doel van de skeelertocht is om de beste routes van Nederland in kaart te brengen. Vooral in Brabant komen de dames vaak op minder fijne skeelerwegen, maar in het Noorden lijkt het een stuk beter te zijn. 'Vandaag was top! Van Leeuwarden naar Groningen hebben we tot nu toe alleen maar goed asfalt gehad. Daar kunnen we in Brabant nog wat van leren', grapt Benard.

Later vandaag komt het duo aan in Stad. De komende dagen zullen ze Meppel, Lelystad en Utrecht aandoen, waarna ze aanstaande zondag zullen terugkeren naar hun startplaats Breda. Als een stok achter de deur zijn de hotels in de steden al geboekt: 'Je kan niet opgeven, want je moet gewoon naar het hotel.'

Expeditie Grunnen

