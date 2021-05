Expeditie 1,5 meter: Deze emoes zoeken een nieuw huis

'We dachten dat het mooi was voor een kinderboerderij. Maar ze zijn toch iets te lomp. Iets te groot. En dat vertrouwen we eigenlijk niet met kinderen', vertelt een medewerker van de kinderboerderij. Mogelijke nieuwe baasjes van de dieren kunnen zich melden bij de kinderboerderij.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Eerst eem de bus versieren

- Gewoon aan het werk op Bevrijdingsdag

- Het verdwenen naambordje

- Beppie & de baby-reetjes

- Rollerbabes leggen 600 kilometer af op de skeelers

- Het bevrijdingsvuur komt aan in Middelstum

