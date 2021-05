2100 jaar oude nederzetting gevonden bij werkzaamheden aan hoogspanningslijn

De vondsten worden later tentoongesteld in het Noordelijk Archeologisch Depot (Foto: Wiebe Klijnstra/ RTV Noord)

Het gaat onder andere om potscherven en een paardenschedel, meldt netbeheerder TenneT, die de nieuwe verbinding aanlegt. Archeologen hebben de inheemse nederzetting op het Hogeland aangetroffen en onderzocht. Het gaat in ieder geval niet om restanten van Romeinen, maar van andere volkeren.

De Romeinen waren 2100 jaar geleden wel in grote delen van Nederland aanwezig, maar niet in wat nu Noord-Nederland is. 'Dat maakt deze vondsten waardevol voor de geschiedschrijving, want van de andere volkeren weten we een stuk minder', schrijft TenneT op LinkedIn.

Noordelijk Archeologisch Depot

De gevonden materialen zijn voorlopig opgeslagen in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis voor verder onderzoek. TenneT overweegt later dit jaar een aantal vondsten en de verhalen erachter te gaan exposeren.