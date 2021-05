Waar is de bevrijdingsvuurschaal van Middelstum gebleven?

In coronatijd was er eindelijk weer enig vertier bij het oorlogsmonument op het Concordiaplein in Middelstum.

Het ging zo mooi

'We waren zo trots', vertelt De Winter. 'Het busje met Beppie van Expeditie Grunnen kwam nog langs. Het ging zo mooi. Op het eind zeiden we; laat het vuur maar even uitbranden, dan ruimen we straks de boel wel op. We zijn even weggeweest om een boodschapje te doen. Toen we na een klein uur terugkwamen was ie weg'.

De vuurschaal is foetsie (Foto: Jannes Klaassen)

Meteen werd een zoektocht ingesteld. 'We hebben in de gracht gekeken of ie daarin lag, en in de toren van de Hypolytuskerk of ze hem daar misschien in hadden gezet. Maar nee. Vervolgens hebben we iedereen gebeld die erbij was geweest. Maar niemand weet waar ie gebleven is'.

Waarom?

De vuurschaal is niet van goud en heeft dus nauwelijks financiële waarde. 'Maar het gaat ons om het principe. We hebben de schaal gekregen van Tocht om de Noord en we wilden er een traditie van maken om elk jaar een vuur te ontsteken in de schaal. Zo iets steel je toch niet. Helemaal niet op zo'n dag, bij een monument. Dan heb je het niet echt begrepen'

Aalke de Winter snapt er dan ook niks van. 'Er stond een viskraam. Er liepen daar ook nog allerlei mensen. Maar niemand heeft iets gezien. Snap je toch niet En ik vraag me nog steeds af: waarom?'

