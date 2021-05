Opnieuw brand in winkelcentrum van Veendam (update)

De brand brak omstreeks 23.00 uur uit. Na ruim een uur leek de brand onder controle, maar om 01.00 uur sloegen de vlammen opnieuw uit het dak. Volgens de brandweer heeft, zoals het nu lijkt, iedereen het pand veilig kunnen verlaten.

De bovenwoning is door de brand onbewoonbaar geraakt. Een aantal woningen in de Kerkstraat werd preventief ontruimd, maar inmiddels zijn de bewoners terug in hun huizen.

Geen gewonden

De brandweer rukte met groot materieel (twee hoogwerkers, twee extra blusvoertuigen en groot watertransport) uit. Ook de traumahelikopter was opgeroepen en landde in de buurt van de brand.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt (Foto: 112 Groningen)

Hulpverleners waren massaal ter plaatse omdat onduidelijk was of er nog mensen in het brandende pand waren. Het nablussen van de brand is donderdagochtend vroeg nog altijd bezig.

Veel rook

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer adviseerde omwonenden ramen en deuren dicht te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Brandweermannen bestrijden de vuur met alle macht (Foto: Noordernieuws)

Eerder afgebrand

Volgens ingewijden is het brandende pand een aantal jaren geleden ook al een keer afgebrand en opnieuw opgebouwd.

In februari van dit jaar brandde het naastgelegen pand in de Kerkstraat af. Destijds ontstond de brand in een woning boven een café.

Lees ook:

- Hoeveel pech kun je hebben? Coronacrisis en twee branden in drie maanden tijd

- Grote brand in centrum Veendam onder controle (update)