Opnieuw brandt het in winkelcentrum van Veendam

De brandweer is met groot materieel (twee hoogwerkers, twee extra blusvoertuigen en groot watertransport) uitgerukt. Ook de traumahelikopter is opgeroepen en is inmiddels geland in de buurt van de brand. Of er gewonden zijn gevallen is niet duidelijk.

Wel zijn hulpverleners massaal ter plaatse omdat onduidelijk is of er nog mensen in het brandende pand zijn

Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer adviseert omwonenden ramen en deuren dicht te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Eerder afgebrand

Volgens ingewijden is het brandende pand een aantal jaren geleden ook al een keer afgebrand en opnieuw opgebouwd.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt (Foto: 112 Groningen)

In februari van dit jaar brandde het naastgelegen pand in de Kerkstraat af. Destijds ontstond de brand in een woning boven een café. (zie lees ook)

Brandweermannen bestrijden de vuur met alle macht (Foto: Noordernieuws)

