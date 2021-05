Hoeveel pech kun je hebben? Coronacrisis en twee branden in drie maanden tijd

‘We hebben de bar een week voor de coronacrisis uitbrak geopend. Drie maand geleden een brand naast ons. En nu hebben we dit. Het is alleen maar pech'. Dat zegt Natascha Niemeijer, eigenaresse van eetcafé Burgers en de Status Bar in Veendam. De twee horecazaken zijn gevestigd onder de woning in de Kerkstraat die uitbrandde woensdagavond en nacht

Omstreeks 23:00 uur breekt brand uit op de bovenste etages van het pand. De brandweer rukt met groot materieel uit. Even na elven krijgt Natascha telefoon.

Grapje

‘Ik dacht eerst nog dat het een grapje was, omdat het ook net gebeurd is met het pand ernaast. Maar het was geen grapje, dus ik ben gelijk vol gas hierheen gereden.’ De bovenste etage van het pand waar ook haar twee zaken zijn gehuisvest staan in de brand. ‘De vlammen sloegen uit het dak, alles stond al in de fik.’

Op het moment van schrijven is de brandweer nog aan het blussen. Maar Niemeijer weet al dat ze kan rekenen op fikse schade. ‘De brand is nog niet in de zaken, maar de politie zei al dat ik ervan uit moet gaan dat ik flinke waterschade heb. Ik ben bang voor wat ik ga zien morgen.’

Vorige brand

Niemeijer was juist deze week bezig met de voorbereidingen om haar terras weer te openen. Sinds de coronaversoepelingen heeft ze nog geen gasten ontvangen.

‘Kijk, daar ligt al het puin van de vorige brand. Mijn terras zit er direct naast, dus dat was geen doen. Het is geen gezicht om ernaast te gaan zitten en je rook de brand gewoon nog.’

Net vandaag geregeld

De gemeente Veendam zou het puin voorlopig afschermen met een zwart zeil. Opruimen duurt nog even omdat het een verzekeringskwestie is. ‘We hadden het net vandaag geregeld, zodat we dit weekend met het mooie weer open konden. Maar ja, dat gaat nu ook niet door...’