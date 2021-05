Lopend Vuur: Liever voorlopig geen verdere versoepelingen

Ondertussen gaan we wel richting de zes miljoen gezette prikken.

Nog altijd hebben we te maken met coronamaatregelen. De terrassen zijn weer open, net als de kappers, de buitenzwembaden en de winkels. Studenten mogen weer één dag in de week naar college. Dit uiteraard allemaal onder de coronavoorwaarden. Er is echter ook nog veel gesloten, denk aan de sportscholen, de restaurants, de kermissen, dierenparken, theaters, cafés en de sauna's.

Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet geadviseerd pas verder te versoepelen als het gemiddeld aantal mensen dat per week wordt opgenomen in het ziekenhuis of op de intensive care met 20 procent is afgenomen. Uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS blijkt ook dat de meerderheid van de Nederlanders nu ook geen verdere versoepelingen wil.

Hoe denkt Groningen daarover?

Ons Lopend Vuur:

