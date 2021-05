Denise Speelman op weg naar Miss Universe: 'Dit is een meisjesdroom'

Donderdagochtend vliegt de Miss Nederland naar Hollywood, Florida, waar de komende tien dagen in het Seminole Hardrock Hotel & Casino de Miss Universe-verkiezing wordt gehouden. Daarmee is ze ook nog eens één van de weinigen die momenteel mag reizen.

Economische reden

'Dat was wel wat geregel, maar omdat ik een economische reden heb heeft de ambassade toestemming gegeven', zegt ze. 'En veel testen, inderdaad. Straks als ik aankom ook weer.'

Ik denk dat het vooral heel gezellig gaat worden Denise Speelman - Miss Nederland

Speelman was al eens Miss Noord-Nederland (in 2014) en werd vorig jaar verkozen tot Miss Nederland. Die laatste verkiezing brengt een automatisch ticket voor de Miss Universe-verkiezing met zich mee. Of het een harde strijd zal worden?

'Weet ik niet, ik ga vooral genieten', zegt ze. 'Ik heb trouwens al best veel contact gehad met die andere meiden, omdat we natuurlijk allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Ik denk dat het vooral heel gezellig gaat worden. Van strijd merk je niks.'

Miss Nederland Denise Speelman in de oliebollenkraam (Foto: RTV Noord)

'Er kan er maar één winnen'

Natúúrlijk wil ze winnen. 'Maar er kan er maar één winnen, en daar moet je je van tevoren op instellen. Ik laat het allemaal wel op me afkomen en dan zie ik wel waar ik eindig. Maar ik ga zeker m'n best doen.'

Ik heb vier koffers aan kleding bij me Denise Speelman - Miss Nederland

Wat er de komende tien dagen allemaal op het programma staat? 'Interviews met de jury, repetities, het passen van kleding, voorrondes, dan de finale... Het worden een pittige tien dagen. Normaal op vakantie heb ik één koffer mee, maar nu heb ik vier koffers aan kleding bij me. Terwijl we daar ook nog kleding krijgen.'

'Als ik win ga ik wonen in New York'

Natuurlijk heeft ze al gefantaseerd wat er gaat gebeuren mocht ze winnen. 'Dan wordt het gekkenhuis. Dan blijf ik er ook meteen en ga ik wonen in New York voor een jaar. Ik durf er bijna niet over na te denken, maar ik zou het geweldig vinden. Ik ga eerst heel hard gillen en vervolgens pink ik een traantje weg.'

Dit is wel een meisjesdroom, zegt ze. 'Nadat ik in 2014 Miss Noord-Nederland was geworden, wilde ik hier al mee doorgaan. Vanwege gezondheidsredenen ben ik toen echter even gestopt en stylist geworden. Maar Miss Nederland is altijd op mijn to do-list blijven staan. Toen ik weer helemaal gezond was, heb ik besloten om er weer vol voor te gaan. En inmiddels voel ik me lekkerder dan ooit.'

Lees ook:

- Denise Speelman in Noord Vandaag (video)

- Miss Nederland komt dit jaar uit Hoogezand

- Denise Speelman in Expeditie Grunnen (video)