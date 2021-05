Noordelijke busbedrijven balen van komst Limburgse bussen: 'Vreemde zaak!'

Doornbos en Drenthe Tours hadden die ritten graag uitgevoerd, en werken veel voor de Nederlandse Spoorwegen. 'Het is een vreemde zaak!', klinkt het.

Vanwege werkzaamheden aan de kruisende Zuidelijke Ringweg rijden er van 8 mei tot en met 16 mei bussen tussen Groningen en Groningen Europapark. Vanaf Europapark rijden de treinen wel. Zowel de Arriva-treinen naar het oosten van de provincie en de NS-treinen naar het zuiden hebben dat station dan tijdelijk als vertrek- en eindpunt.

Weinig ritten door corona

Zowel Drenthe Tours als Doornbos rijden al 'bijzonder weinig' vanwege de gevolgen van de coronapandemie. 'Het is al vechten om een beetje werk', zegt directeur Adrie Oostenbrug van Doornbos uit Stad. 'Vanaf 1 juli lopen de steunmaatregelen af. We hadden gehoopt op de schoolreisjes, maar die gaan niet door nu de pretparken dichtblijven', zegt Klaas Jan de Vries, directeur van Drenthe Tours.

Als wij deze geplande ritten niet meer mogen doen hoeft de NS voor ongeplande ritten ook niet meer te bellen Klaas Jan de Vries - Directeur van Drenthe Tours

En dus komen de treinvervangende ritjes als geroepen. Vaak zijn die vooraf gepland, bijvoorbeeld als er werk aan het spoor is. Maar andere keren heeft de NS op stel en sprong een paar bussen nodig, als er plotseling geen treinen kunnen rijden.

'Als wij deze geplande ritten niet meer mogen doen hoeven ze 's avonds, als er bijvoorbeeld een aanrijding is, ook niet meer te bellen', zegt De Vries. 'Het is een kwestie van het zoet en het zuur. Als je de ongeplande ritten doet, krijg je ook wat meer geplande ritten, waar je meer geld mee verdient.'

Milieubewust

'We hebben plichten, maar geen rechten, blijkt nu', vult Oostenbrug aan. 'Ze hebben het steeds maar over het milieu, we moeten aan CO2-reductie doen. En dan gaan ze bussen uit Limburg hier naartoe halen? Dat is een vreemde zaak natuurlijk.'

Wij rijden er in vijf minuten heen Adrie Oostenbrug - Directeur van Doornbos

'Die bussen moeten 350 kilometer rijden voordat ze in Groningen zijn', rekent de Doornbos-directeur voor. 'En voor ons is het vijf minuten!'

Goedmakertje

Volgens de beide directeuren is de reden van de komst van de Limburgse bussen een conflict tussen dat bedrijf en TransVision, dat het treinvervangend vervoer voor NS regelt. De ritjes tussen Groningen en Europapark zouden een 'goedmakertje' zijn. 'Ik snap Kupers (de naam van het Limburgse bedrijf, red.) wel, maar dit hadden wij ook best kunnen doen', zegt Oostenbrug.

TransVision: 'misverstand'

Volgens TransVision is er sprake van een misverstand. Er is volgens het bedrijf geen sprake van een conflict: de bedrijven uit het Noorden kunnen namelijk niet de bussen leveren die TransVision wil.

De bussen die wij willen zijn niet te verkrijgen in de regio voor de komende periode Woordvoerder van TransVision

'Voor dit project vragen we zero-emissie bussen, of bussen met de hoogst mogelijke euronorm. Bovendien willen we bussen die een lage instap hebben', zegt een woordvoerder van TransVision. De NS beaamt dat. 'Omdat er slechts voor een klein stuk spoor bussen nodig zijn, werken we het liefst met bussen met een lage instap: daarbij duurt in- en uitstappen korter dan bij een touringcar', zegt een woordvoerder.

'Voor zover wij weten zijn de bussen die wij willen niet te verkrijgen in de regio voor de komende periode. Vandaar de keus om bussen elders vandaan te halen', zegt TransVision.

Op de opmerking dat Doornbos en Drenthe Tours geen ongeplande ritten meer willen rijden als er calamiteiten zijn, reageert TransVision: 'We hebben een landelijk dekkend netwerk en het is aan de vervoerder of deze bereid is om mee te rijden bij (on)geplande werkzaamheden. Bij calamiteiten op het spoor doen wij onze uiterste best om juist de lokale vervoerders zo snel mogelijk te bereiken en in te zetten.'



Lees ook:

- Busbedrijven rijden een donkere winter tegemoet

- Touringcarbedrijven in nood door corona: 'Als dit zo doorgaat, gaan we straks allemaal kapot' (juni 2020)