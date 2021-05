IJshockeyster Marée Dijkema: 'Twee goede toernooien en je staat op de Spelen'

Slechts één keer deed een Nederlands ijshockeyteam mee aan de Olympische Spelen. In 1980 speelde de mannenploeg in Lake Placid. Dik veertig jaar jaar later maakt het Nederlands vrouwenteam kans om volgend jaar deel te nemen aan de Winterspelen in Peking.

Marée Dijkema uit Groningen is een van de speelsters van het nationaal team. Ze speelt haar wedstrijden voor de Zweedse club SDE uit Stockholm in de hoogste divisie. Twee jaar geleden vertrok ze naar Scandinavië. Deels voor het avontuur, maar toch vooral om een betere ijshockeyer te worden.

Goed niveau bereikt

Inmiddels hebben de Nederlandse speelsters een goed niveau bereikt. Het resulteerde in twee promoties achter elkaar bij het WK. Het NOC/NSF heeft onlangs steun toegezegd voor het traject richting de Olympische Winterspelen.

We krijgen nu extra hulp om ons doel te verwezenlijken Marëe Dijkema - ijshockeyster

Extra hulp

'We hebben met elkaar besloten om stappen te maken en we hebben er veel voor gedaan en voor gelaten. Nu zien andere mensen het ook dat we al heel veel op eigen kracht hebben gedaan. We krijgen nu extra hulp om ons doel te verwezenlijken,' vertelt Dijkema.

Nog niet zo lang geleden kwam het seizoen in Zweden tot een eind. Met haar team werd ze in de kwartfinale van de play-offs uitgeschakeld.

Mer ijs beschikbaar

Door de steun kan er de komende tijd meer getraind worden op Papendal en is er ook meer ijs beschikbaar. Daarnaast zijn de financiële middelen nu ook voldoende aanwezig om kwalificatietraject te laten slagen. In oktober staat het eerste toernooi op het programma.

Dit geeft een enorme boost om alles eruit te halen wat erin zit Marëe Dijkema - ijshockeyster

'De tegenstanders zijn Polen, Mexico en Turkije. Als je kijkt naar de wereldranglijst moeten we dat gewoon halen.' Daarna volgen wedstrijden tegen sterkere tegenstanders. 'Als je die ook wint, sta je op de Olympische Spelen,' legt de 20-jarige Dijkema uit.



Als een komeet omhoog

De ijshockeybond vroeg de afgelopen jaren wel vaker om steun vanuit het Olympisch Comité en andere sportinstanties. Het was eigenlijk een roep om serieus genomen te worden. De hand werd telkens op de knip gehouden en de sport ervoer veel tegenwind. Nu de prestaties als een komeet omhoog schieten, is er wel voldoende draagvlak om het vrouwenteam te omarmen.

'Dit geeft een enorme boost om alles eruit te halen wat erin zit. Daarom ben ik ook in Zweden gaan spelen want ik wil een belangrijke speler zijn voor het team. Maar ik vind wel dat we een groep zijn waarin iedereen belangrijk is dat we samen op de Spelen kunnen komen,' besluit Dijkema hoopvol.

Lees ook:

- Marée Dijkema gaat ijshockeyen op het hoogste niveau in Zweden (video)

- Groningse IJshockeysters plaatsen zich voor WK (video)

- Groningse ijshockeyster naar WK in Zuid-Korea