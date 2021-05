Bewoner afgebrand pand Veendam: ‘Alles wat ik had, is weg'

Verslagen staat hij voor zijn woning aan de Kerkstraat. Het water druppelt nog naar beneden, want de brandweer is de hele nacht bezig geweest de brand te blussen. Hij haalt zijn schouders op. ‘Ik heb net verwerkt wat er drie maanden geleden gebeurd is. Gisteravond was ik op visite toen ik werd gebeld dat er dit keer brand was in mijn eigen huis. Dan komt het nog harder aan.’

‘Ik ben hier vannacht heel even geweest’, vertelt Adri. ‘Ik heb de hulpdiensten gesproken en ik ben daarna weggegaan. Ik kon het niet aanzien.’

'Mijn ondergebit ligt nog binnen'

Al zijn spullen zijn weg. ‘Ik heb net weer alles voor elkaar’, gaat Adri verder. ‘Ik was net bij de tandarts geweest. Mijn ondergebit lag nog binnen, die ben ik nu ook kwijt. Mijn portemonnee ook. Wat ik aan heb, dat heb ik. Meer niet. Alles wat ik had, is weg.’

Adri kijkt om zich heen, maar ziet niemand die hem kan helpen. ‘Ik heb nog met geen enkele instantie gesproken. Zelfs de verhuurder heeft nog geen contact opgenomen.’

'Wat heb ik hier nog?'

De tranen staan in zijn ogen. ‘Ik ben weggegaan uit Noord-Holland en wilde hier opnieuw beginnen, maar ik ga maar weer terug, denk ik. Wat heb ik hier nog?’

Lees ook:

- Hoeveel pech kun je hebben? Coronacrisis en twee branden in drie maanden tijd

- Opnieuw brand in winkelcentrum van Veendam