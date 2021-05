Het Hogeland vraagt inwoners naar tevredenheid over service en communicatie

1500 Inwoners hebben via een brief een oproep gekregen om mee te doen aan het onderzoek. Maar via een vragenlijst op de gemeentelijke website kan elke inwoner vanaf 16 jaar meedoen . Onder de deelnemers worden vijf bonnen ter waarde van 25 euro verloot.

Belletje

Ook worden er telefonische interviews gehouden. Inwoners die hulp nodig hebben bij het invullen van de vragenlijst, kunnen bellen met het Klantcontactcentrum van de gemeente via: 088-345 8888.

Jaarlijks onderzoek

'We willen graag dichtbij onze inwoners staan en weten wat ze nodig hebben', laat burgemeester Henk Jan Bolding weten. 'Het onderzoek gaan we jaarlijks doen om de kwaliteit van onze service en informatievoorziening goed te blijven meten. Zo kunnen we gericht werken aan verbeteringen, aansluitend op de behoeften van inwoners.'

In het verleden zijn er zowel van inwoners als de raad klachten gekomen over de informatievoorziening van de gemeente. Bijvoorbeeld over de informatievoorziening over de nieuwe manier van afval inzamelen.

Bureau onderzoekdoen.nl voert het onderzoek uit en de vragenlijst kan ingevuld worden tot en met 24 mei.

