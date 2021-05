Plan voor openluchtbioscoop in Stadspark: 'Een bijna magische ervaring'

Zo ver is het alleen nog niet. Komende maand wordt het spannend voor Breteler. De plannen van wethouders Van der Schaaf en Chakor voor de toekomst van het Stadspark worden dan besproken in de gemeenteraad. Bretelers plannen zijn daar nog geen onderdeel van, al noemt de gemeente het 'een leuk initiatief'.

Magische ervaring

'Lang geleden heb ik in de Keiweek een openluchtbioscoop georganiseerd', zegt Breteler over zijn idee. 'Voor vijfhonderd bezoekers. De sfeer, de film en de locatie waren top, het werkte samen uit tot iets heel moois. Heel gaaf, bijna een magische ervaring.'

Een voorliefde voor openluchtfilms ontstond. 'Op deze manier kan het in Groningen', zegt hij. 'Het wordt een vaste setting en we willen draaien van half juni tot half september. Zo sluit je het risico op slecht weer bijvoorbeeld een beetje uit: het is elke zomer wel een keer twee weken mooi weer.'

De tegels en het basketbalveldje ga ik samen met de gemeente weghalen. Daar komt een inheemse tuin voor terug Roland Breteler - ondernemer

Om van de huidige, stenige plek een bioscoop te maken heeft Breteler een plan. 'De tegels en het basketbalveldje ga ik samen met de gemeente weghalen. Daar komt een inheemse tuin voor terug. Het is daarom ook goed voor de biodiversiteit.'

De bioscoop gezien vanaf het terras (Foto: Stadspark Cinema)

In die tuin komt een groot scherm, en op het gras kunnen mensen zitten. Eventueel met een dekentje, als het koud wordt. Als het regent is er beperkt plek om te schuilen: er komt een terras met daarboven zonnepanelen. De stroom daarvan wordt opgeslagen om de bioscoop 's avonds van te laten draaien.

10.000 bezoekers

Breteler verwacht zo'n 30 à 40 voorstellingen per jaar te draaien, en in een goed seizoen 10.000 bezoekers te kunnen ontvangen. De films beginnen een half uur na zonsondergang, is het plan.

'Ik heb het bedrijfsmodel gebaseerd op een Berlijnse openluchtbioscoop', zegt hij. 'Daar heb ik meerjarige cijfers van bekeken.'

Er is plek voor maximaal 800 bezoekers (Foto: Stadspark Cinema)

Of een Berlijnse bioscoop te vergelijken is met de stad Groningen, die zo'n 3,4 miljoen minder inwoners heeft dan de Duitse hoofdstad? Volgens Breteler kan het. 'Daar zijn 6 à 7 openluchtbioscopen, ik heb er maar eentje. In Groningen wonen ook veel jonge hoogopgeleide mensen, en er is een boel cultuur. Ik denk dat het in Groningen prima kan.'

Eerste film staat al gepland

De bioscoop moet ruimte bieden aan nieuwe films, documentaires en klassiekers. 'Het zijn niet altijd alleen maar premières, en je zit niet vast aan een programmering zoals in Pathé, waar vrijwel alleen maar nieuwe films te zien zijn.'

De openingsfilm staat al gepland: in de zomer van 2022 is Koyaanisqatsi, uit 1982, in het Stadpark te zien.

Geluidsoverlast?

Áls de gemeenteraad met de Stadspark-plannen van wethouder Van der Schaaf (PvdA) instemt, tenminste. Daarvoor zullen de raadsleden ook luisteren naar omwonenden, die bang lijken te zijn voor geluidsoverlast.

Het is een kunstwerkje om het voor elkaar te krijgen, maar het lukt Roland Breteler - ondernemer

'Er doen de meest wilde geruchten de ronde over de cinema', zegt Breteler, 'maar we gebruiken speciale luidsprekers. Het is een kunstwerkje om het voor elkaar te krijgen, maar het lukt.'

'Een akoestisch bureau heeft de omgeving in kaart gebracht, en we zorgen in de omgeving niet voor overlast. De nabijgelegen Grunobuurt en Laanhuizen ondervinden geen geluidsoverlast. Op de dichtstbijzijnde flat mag na 23.00 uur maximaal 30 decibel te horen zijn, en daar houden wij ons aan. Sterker nog: het lawaai is daar nu 50 tot 55 decibel, dat komt van wegverkeer. Wij blijven daar onder', klinkt het.

'Het heeft iets sociaals'

Breteler kijkt uit naar het moment dat de bioscoop draait. 'Als de locatie mooi is, het weer is mooi en de film is goed, dan telt dat heel mooi bij elkaar op. Het heeft ook iets sociaals, als je met zijn allen buiten naar een film zit te kijken. Het is totaal anders dan een avondje tv kijken. Nee, verder dan een avondje Netflixen kan je er niet vanaf zitten.'

'Plannen nog in ontwikkeling'

De gemeente Groningen is in gesprek met de initiatiefnemer over de plannen. Een woordvoerder laat weten dat het idee nog prematuur is.

'De plannen voor het Stadspark zijn nog in ontwikkeling. Het moet wel passen binnen de plannen die wij voor het Stadspark hebben. Voor evenementen, concerten en andere activiteiten kijken we daarbij in eerste instantie naar de drafbaan.'

Lees ook:

- Transformatie drafbaan tot evenementenlocatie kost 1,6 miljoen euro

- Opnieuw discussie over drafsport in Stadspark: 'Wij willen een beter onderzoek'