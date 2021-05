Kleine reisorganisaties snakken naar overheidssteun

De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) weet er alles van. Zij hebben meer dan vierhonderd aangesloten kleine reisorganisaties in het hele land en van hen maakt liefst tachtig procent geen aanspraak op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) regeling, weet VvKR-woordvoerder Natalie D'Alessandro.

Uitzonderingspositie?

'Die tachtig procent werkt vanuit huis en huurt geen eigen kantoor. Daar zit 'm de crux, want om aanspraak te maken op de TVL is die vestigingseis cruciaal', legt D'Alessandro uit. Zolang kleine reisorganisaties daar aan vastzitten, komt er geen geld meer binnen, terwijl gedupeerde reizigers hun geld terug willen zien.

'En dat is best te begrijpen. Maar omdat kleine reisorganisaties wel omboekings- en inkoopkosten maken, droogt de geldkraan op', gaat D'Alessandro verder. 'We hebben al gevraagd of een uitzondering kan worden gemaakt voor de bedrijven die geen aanspraak op de TVL mogen doen, maar dat kan vooralsnog niet. En dat voelt best krom.'

'Geld terug graag'

Alexandra Vergouw mag dan ook bijna van geluk spreken dat zij en haar man Pieter met Inezia Tours in Westerlee wél kantoor houden. Zij maken daardoor wel aanspraak op een tegemoetkoming in de vaste lasten, maar dat neemt niet weg dat zij vanuit de overheid weinig medewerking voelen om hun onderneming draaiende te houden. De omboekings- en inkoopkosten waar D'Alessandro aan refereert, stipt Vergouw ook aan.

Wij betalen die lokale ondernemers op voorhand, maar dat geld verdampt als de reis geannuleerd wordt Alexandra Vergouw - Inezia Tours

'In Europa geldt de richtlijn pakketreizen', zegt ze. 'Dat houdt in dat je als touroperator altijd verantwoordelijk bent op het moment dat je een pakketreis aanbiedt. Als je bij ons een reis boekt, betaal je onder meer voor de vlucht, lokaal vervoer, maaltijden en een vogelgids. Wij betalen die lokale ondernemers op voorhand, maar dat geld verdampt als de reis geannuleerd wordt. Mensen die de reis geboekt hebben, willen dan wel hun geld terug. Dat doen we overigens ook altijd netjes.'

Een vakantieganger met een Inezia-jas (Foto: Inezia Tours)

Kansloze zaak

Inezia Tours, dat reizen over de hele wereld aanbiedt, bestaat inmiddels vijftien jaar en daardoor is er volgens Vergouw genoeg vet op de botten gekweekt. 'Maar dit moet niet nog een jaar duren, dan zijn wij er ook niet meer', stelt ze. 'Doorlopende kostenposten maken je op den duur kwetsbaar. Zo moesten we vorige maand een reptielenreis naar Bulgarije annuleren vanwege een negatief reisadvies. Maar Air Bulgaria zei: wij vliegen gewoon, niet meereizen is jullie probleem. Tja, daar begin je niks tegen. Een rechtszaak is voor ons een kansloze zaak.'

Als het zo doorgaat, is de klant uiteindelijk slechter af omdat de kleine specialistische bedrijven verdwijnen Alexandra Vergouw - Inezia Tours

Wat haar betreft komt de overheid kleine touroperators dan ook niet voldoende tegemoet. Niet alleen als ze niet voldoen aan de vestigingseis in de TVL-regeling, maar ook omdat de consumentenbescherming in haar ogen doorslaat. 'Als touroperator word je nu verantwoordelijk gemaakt voor zaken waar je geen invloed op hebt, terwijl er geen overheidssteun tegenover staat.'

Die verantwoordelijkheid is voor kleine bedrijven niet op te brengen, stelt Vergouw. 'Wij zijn een specialistisch bedrijf dat tegengewicht biedt aan grote prijsvechters. Maar als het zo doorgaat, is de klant uiteindelijk slechter af omdat de kleine specialistische bedrijven verdwijnen en we alleen maar massa overhouden.'

Petitie

Kleinschalige reisorganisaties zijn woensdag een petitie gestart om ze tegemoet te komen. Die is hier te zien.

Lees ook:

- Het laatste nieuws in ons coronablog