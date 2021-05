Hoogezand heeft voor zesde keer beste apotheek van ons land

Het onafhankelijke onderzoeksbureau keurt de apotheken in ons land sinds 1995 en sindsdien kwam de apotheek in Hoogezand al zes keer als beste uit de bus. Een unieke prestatie, omdat geen andere apotheek in ons land dat ook kan vertellen.

Op alle onderdelen

De apotheek in Hoogezand scoorde volgens AMP op alle onderdelen bovengemiddeld. Vooral op het gebied van bejegening, omgaan met de cliënt en voorlichting en advies scoorde de apotheek uitzonderlijk hoog.

'Het is een enorme beloning voor het hele team om na alle inspanningen in coronatijd zo hoog te eindigen', luidt de reactie van één van de apotheekmedewerkers in Hoogezand. 'Wij doen allemaal elke dag ons best om goede zorg voor onze patiënten te leveren.'

Addertjes onder het gras

Alle deelnemende apotheken werden gedurende het jaar meerdere keren door mystery guests benaderd. Zij deden zich voor als patiënt van de apotheek en beoordeelden het zorgproces. Er zaten ook addertjes onder het gras, waarbij apotheekmedewerkers alleen met goed doorvragen konden achterhalen wat er precies aan de hand was.

Door dit onafhankelijk onderzoek krijgen de apotheken inzicht in hoe zij het doen vergeleken met andere apotheken. Aan de hand van een rapport dat wordt opgemaakt kunnen zij vaststellen wat er goed gaat in hun organisatie en waar er eventueel verbetering mogelijk is.

