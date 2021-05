Twee jonge verzetshelden zijn inspiratie voor jeugdboek geschiedenisleraar uit Meeden

Het verhaal is deels gebaseerd op de geschiedenis van de 15-jarige Klaas Nieboer. Waarom zijn verhaal? 'Ik wilde graag een jeugdboek over de regio schrijven. Ik zocht een jong persoon in het verzet en toen stuitte ik op hem.'

Heftig

Het boek is deels fictie en deels historisch, vertelt de schrijver. 'Er was maar beperkte informatie over Klaas beschikbaar en in zijn geschiedenis zaten ook wat minder spannende elementen. Te heftige delen uit zijn leven heb ik juist buiten beschouwing gelaten. Sommige passages zijn niet geschikt voor een kinderboek. Zo komt de overval die de echte Nieboer pleegde in Noord-Sleen niet voor in het boek. Bij die overval werd hij neergeschoten.'

'Ik heb de geschiedenis van Klaas gecombineerd met het verhaal van Meint Veninga, die vanuit zijn bakkerij in Hoogezand het verzet runde.' In de bakker, die een belangrijke rol speelt in het verhaal, wordt vrijdag het boek officieel gepresenteerd.

Er wordt steeds minder gelezen, gaan kinderen dit boek wel lezen? 'Ik kan me een beetje in ze inleven omdat ik voor de klas sta. Het is een vrij dun boek en het thema is aantrekkelijk, dus ik hoop dat ze het willen lezen', aldus de geschiedenisleraar.

Soldaat van het Noorden heeft een oplage van duizend stuks en verschijnt bij een Vlaamse uitgever. Behalve in Nederlandse boekhandels ligt het boek ook in de Belgische supermarkt Carrefour.