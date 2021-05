'Openluchtbioscoop in Stadspark slaat als een tang op een varken'

Pijttersen woont vlakbij de plek waar de bios zou moeten verrijzen. 'Het idee voor een bioscoop vinden we wel aardig, maar niet op deze locatie.'

'Verplaats bios naar drafbaan'

De bioscoop heeft wat Pijttersen betreft meer kans van slagen op de drafbaan, iets verderop in het Stadspark. 'De komst van zo'n bioscoop zorgt voor drukte op een laat tijdstip. Bovendien zorgt het voor lichtoverlast, wat vervelend is voor vleermuizen en andere dieren.'

'Het is ook een rare plek, zo dicht bij de kinderboerderij en het natuureducatiecentrum, vervolgt Pijttersen. 'Het slaat als een tang op een varken, we zien liever iets dat beter past bij een natuurlijke omgeving.'

Gemeenteraad praat over Stadspark

De gemeenteraad van Groningen praat komende week over de plannen voor het Stadspark, en hakt op 2 juni een knoop door over de toekomst van het park. Deze openluchtbioscoop is daar geen onderdeel van. De gemeente noemt de plannen van Breteler 'prematuur', maar is wel met hem in gesprek.

De gemeenteraad neemt alles voor zoete koek aan Lucy Pijttersen - Actiegroep Stadspark Natuurlijk

Pijttersen verzet zich tijdens de vergadering van komende week tegen de ideeën die de gemeente over het Stadspark heeft. Veel vertrouwen dat er nog iets aangepast wordt heeft ze overigens niet.

'De gemeenteraad neemt alles voor zoete koek aan. We gaan er alles aan doen om ze ervan te overtuigen dat dit heilloze plannen zijn, maar ik heb er niet zo'n goed gevoel over', blikt ze vooruit.

Lawaai

'Onze aanhang gaat voor rust en natuur naar het Stadspark, de gemeente wil reuring. Wij zeggen: breng de reuring naar de drafbaan en laat het verder rustig. Want achthonderd mensen die verspreid door het Stadspark lopen is geen probleem. Maar als ze allemaal bij elkaar lopen krijg je lawaai, en dat willen we niet. Zeker niet zo laat op de avond.'

Het idee voor de openluchtbioscoop is nog 'prematuur', maar een actiegroep roert zich al (Foto: Stadspark Cinema)

'Zo donker als het maar kan'

Initiatiefnemer Roland Breteler zegt dat hij ervoor zorgt dat de bioscoop geen geluidsgrenzen overschrijdt. 'Bovendien gaan de bezoekers via de noordelijke in- en uitgang, vlak bij de bioscoop, het park in of uit. Het lijkt me heel stug dat mensen na de film door het park gaan dwalen', zegt hij.

De zorgen zijn aantoonbaar niet op feiten gebaseerd Roland Breteler - Initiatiefnemer openluchtbioscoop

Breteler wil een lichtplan maken in samenwerking met een ecoloog, 'zodat er geen verstoring is. En tijdens de film is het veld zo donker als het maar kan, natuurlijk', zegt hij.

Bovendien, vervolgt Breteler: 'Er komen elk jaar tot 120.000 bezoekers naar de kinderboerderij (die er vlak bij ligt, red.), voornamelijk in de zomer. Die veel grotere bezoekersstroom zorgt volgens mij ook niet echt voor overlast. En ik heb een toetsing aan de natuurwetgeving die op het vlak van lichtoverlast geen problemen voorziet. In één zin: de zorgen zijn aantoonbaar niet op feiten gebaseerd.'

'Heel romantisch'

Filmjournalist Omar Larabi is het enige Groninger lid van de Kring van Nederlandse filmjournalisten en schrijft onder meer voor De Filmkrant. Hij ziet de buitenbios al voor zich. 'Heel romantisch, als je bijvoorbeeld kijkt naar de drive-ins in Amerika. Samen lekker buiten naar een film kijken, erom lachen en er misschien samen wel om huilen.'

Waar moet een openluchtbioscoop aan voldoen? 'Goed geluid is belangrijk, al is dat misschien voor omwonenden niet zo leuk. Het is belangrijk dat het een overweldigende ervaring is, ook op geluidsniveau.'

En wat voor films zijn geschikt voor de buitenbios? 'Het moet geen indringende langzame dramafilm zijn ofzo, maar liever iets waar mensen een beetje van wakker schrikken. Een film met een twist, die net iets anders is dan een 'mainstreamfilm'. Ik ga zeker kijken als de buitenbioscoop er komt. Ik ben heel erg benieuwd.'

