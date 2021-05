OOG-sportjournalist genomineerd voor omroepvrijwilliger van het jaar

Wesley Ferwerda uit Foxhol heeft de spierziekte Duchenne. Als kind kreeg hij te horen dat hij niet veel ouder dan zestien jaar zou worden. Maar hij is nu 26 en de drijvende kracht achter de sportredactie van stadsomroep OOG. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Hij is genomineerd als omroepvrijwilliger van het jaar.

'Ik ben er trots op dat ik genomineerd ben, maar niet voor mezelf maar ook voor iedereen van de sportredactie, het is een teken dat we goed bezig zijn, zegt Ferwerda diplomatiek.

Sinds 2015 is Ferwerda eindredacteur van het wekelijkse radioprogramma OOG Sport. 'Ik doe de planning, samenstelling en ik presenteer ook zelf, dit is het mooiste wat ik kan doen.'

Spierziekte

Hij heeft de spierziekte van Duchenne. Dat is een ongeneeslijke en progressieve ziekte waarbij de spierkracht door de jaren heen afneemt. Hij zit sinds zijn twaalfde in een rolstoel, maar dat is het ergste niet: Het hart is ook een spier en je hebt ademhalingsspieren, als die verzwakken dan wordt het een ander verhaal.

'De levensverwachting ligt zo rond de 35 á 40 jaar. De tijd die je hebt moet je goed besteden, ik heb helemaal geen tijd om aan die ziekte te denken.'

Volwaardig mens

In het dagelijks leven is Ferwerda student Rechten aan de Hanzehogeschool en hij wil na zijn studie een juridisch adviesbureau beginnen of misschien wel de politiek in. Maar het liefste gaat hij op pad om verslag te doen van sportwedstrijden.

Door corona staat dat nu even stil. Hij wil geen enkel risico lopen, maar hij hoopt binnenkort toch weer langs het veld of in de radiostudio aanwezig te kunnen zijn, als de situatie het toelaat. 'Dit werk is heel belangrijk voor me want je voelt je weleens anders behandeld omdat je in een rolstoel zit. Maar met een microfoon in de hand of tijdens een interview in de studio heb je dat niet. Dan wordt je als volwaardig mens gezien.'

Stemmen

Wesley Ferwerda is aangedragen door zijn collega's bij stadszender OOG. 'Het is geweldig om de waardering binnen de organisatie ook zo te voelen en ik hoop dat we met deze verkiezing Groningen nog beter op de kaart kunnen zetten', zegt Ferwerda.

Hij is de enige genomineerde Groninger neemt het op tegen ruim twintig andere omroepvrijwilligers. Op omroepvrijwilligervanhetjaar.nl kan je je stem uitbrengen en Wesley helpen de titel te veroveren.