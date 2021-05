NAM: versterkingsoperatie is niet meer nodig

Slechts vijftig in plaats van circa 26.000 huizen zouden in het Groningse aardbevingsgebied volgens de laatste veiligheidsnormen moeten worden versterkt. Dat zegt Johan Atema, directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), in een interview met NRC Handelsblad.

Als dat aantal waarheid wordt, zou dat grote gevolgen hebben voor de versterkingsoperatie, die al jaren zeer stroef verloopt. In Noord-Groningen zouden eerst ongeveer 26.000 huizen versterkt worden, zodat mensen veilig hun huis kunnen verlaten bij een zware beving. Dat is een miljardenoperatie. Tot nu toe zijn pas zo'n tweeduizend huizen versterkt.

'Gebied is veilig genoeg'

De helft van de 26.000 huizen is nog niet geïnspecteerd. Volgens Atema hoeft dat ook niet meer, omdat de kans op een zware beving fors kleiner is geworden en daardoor het gebied veilig genoeg is. Kortom, 'die versterkingsoperatie is niet meer nodig'.



Ministeries: voorbarige conclusie

Die conclusie is voorbarig, zeggen de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in een gezamenlijke reactie in NRC. 'Pas na individuele opname en beoordeling kan met zekerheid gezegd worden of een huis aan de veiligheidsnorm voldoet', schrijft een woordvoerder.

De NAM gaat niet over de versterkingsoperatie, maar moet wel de rekening betalen van alle schade die ontstaan is door gaswinning in het gewraakte gebied. Vorig jaar bedroeg die rekening voor de NAM één miljard euro.



