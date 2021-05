Lopend Vuur: Moederdag is commerciële onzin

De folders staan er weer vol mee: komende zondag is het Moederdag. Een paar weken later volgt ook Vaderdag. Moederdag is traditioneel de dag waarop kinderen hun moeder verwennen, met een ontbijtje op bed, een bloemetje en/of een (zelfgemaakt) kado.

Voor de oorsprong van Moederdag moeten we ver terug. In het oude Griekenland had je al Moederdag, waarin niet moeders, maar vooral Rhea, de moeder der goden, werd geëerd. Engeland kent al eeuwenlang Mothering Sunday, als onderdeel van de vastentijd. In het begin van de 19de eeuw werd Mothers Day een officiële feestdag in Amerika.

In 1928 werd Moederdag ook in Nederland geïntroduceerd toen de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde dacht hiermee de bloemenverkoop in Nederland te kunnen stimuleren. En dat lukte, nog altijd is het bloemetje in ons land het populairste kado.

Hoe kijk jij naar deze traditie?

Ons Lopend Vuur:

Praat mee

Geef je mening over ons Lopend Vuur. Dat kan via de Facebookpagina van Radio Noord.

Zondag is het moederdag. De dag om alle moeders in je leven even in het zonnetje te zetten. Vaak gebeurt dit met een... Posted by Radio Noord on Thursday, May 6, 2021

Versoepelingen

'Liever voorlopig geen verdere versoepelingen' was donderdag ons Lopend Vuur. Van de 6474 stemmers was 79 procent het daarmee eens, 21 procent oneens.